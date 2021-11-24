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Gündem
Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 07:00 | 

Aralık hazırlığı... Yeni tedbirler masada! Duyarsız kente kısıtlama

Avrupa’da artan vakaların genellikle 4-5 hafta sonra Türkiye’ye yansıdığından yola çıkan uzmanlar ve hükümet yetkilileri, pandeminin kış aylarında kontrol edilebilmesi için aralık ayı önlemlerini tartışmaya başladı.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümette yapılan değerlendirmelerde, aralık ayından itibaren yeni önlemlerin alınmasını gündeme getirenler olduğu biliniyor.
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Bunda en büyük nedenin ise Avrupa ülkelerinde tırmanışta olan vakaların, bir süre sonra Türkiye’yi de etkileyecek olması.
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Genellikle bu etkilenmenin 4-5 haftalık bir periyottan sonra olduğu ifade ediliyor.
4DUYARSIZLIK ÖNLEMİ

DUYARSIZLIK ÖNLEMİ

Edinilen bilgiye göre, aşı ve PCR zorunluluklarına ilişkin öneriler tekrarlanıyor.
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Ayrıca, aşı konusunda duyarsız olan illere yönelik kısıtlamalar getirilmesini önerenler bulunuyor.
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Toplumdaki kanıksamayı ortadan kaldıracak, ilgisizliği önleyecek yeni kampanya dilinin oluşturulması da öneriler arasında.
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Uzmanlar, “Her gün 200 kişinin ölümünü kanıksamak anlaşılır değil. Sosyolog ve psikologlarla çalışarak, ilgisizliğin önüne geçilmesi gerek. Oturup, çek-list yapmanın zamanı” diyor.
8HATIRLATMA DOZU VURGUSU

HATIRLATMA DOZU VURGUSU

Verilere göre, Türkiye’de her gün 2 doz Sinovac olan 200 bin kişi bağışıklığını kaybediyor.
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Bu nedenle hatırlatma dozlarının çok önemli olduğu, özellikle mRNA aşısının hatırlatma dozlarıyla yüzde 95 koruduğu belirtiliyor.
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Nüfusun yeterince aşılı olmaması, korunmanın azalması nedeniyle vakaların beklendiği gibi gerilemediği yorumları yapılıyor.
11KORONA İLAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

KORONA İLAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ilaçları konusunda, “2 ilaç üzerinde yoğunlaşıldı. ‘Molnupiravir’le ilgili izin alındı. Bir de Pfizer ilacı var. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Zorunlu lisans vererek Türkiye’de üretimini birden fazla merkezde yaparak vatandaşı en ucuz maliyetle ücretsiz bu ilaçla buluşturmayı hedefliyoruz, bu çok sürmeyecek” dedi. (Erdinç ÇELİKKAN/ ANKARA)
12VAKA SAYISI 28 BİN 170

VAKA SAYISI 28 BİN 170

Türkiye’de son 24 saatte 365 bin 412 koronavirüs testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi hayatını kaybetti.
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Dün iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 353 oldu. Bakanlığın tablosuna göre, 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 90.37, 2. doz aşı uygulananların oranı yüzde 80.79 oldu.
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Uygulanan 1. doz aşı 56 milyon 93 bin 801, 2. doz 50 milyon 144 bin 41, 3. doz 11 milyon 973 bin 381 olmak üzere 119 milyon doza ulaştı. (ANKARA)
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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