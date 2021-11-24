Aralık hazırlığı... Yeni tedbirler masada! Duyarsız kente kısıtlama

KORONA İLAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ilaçları konusunda, “2 ilaç üzerinde yoğunlaşıldı. ‘Molnupiravir’le ilgili izin alındı. Bir de Pfizer ilacı var. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Zorunlu lisans vererek Türkiye’de üretimini birden fazla merkezde yaparak vatandaşı en ucuz maliyetle ücretsiz bu ilaçla buluşturmayı hedefliyoruz, bu çok sürmeyecek” dedi. (Erdinç ÇELİKKAN/ ANKARA)