Nuray BABACAN / ANKARA
Aralık hazırlığı... Yeni tedbirler masada! Duyarsız kente kısıtlama
Avrupa’da artan vakaların genellikle 4-5 hafta sonra Türkiye’ye yansıdığından yola çıkan uzmanlar ve hükümet yetkilileri, pandeminin kış aylarında kontrol edilebilmesi için aralık ayı önlemlerini tartışmaya başladı.
KORONA İLAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ilaçları konusunda, “2 ilaç üzerinde yoğunlaşıldı. ‘Molnupiravir’le ilgili izin alındı. Bir de Pfizer ilacı var. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Zorunlu lisans vererek Türkiye’de üretimini birden fazla merkezde yaparak vatandaşı en ucuz maliyetle ücretsiz bu ilaçla buluşturmayı hedefliyoruz, bu çok sürmeyecek” dedi. (Erdinç ÇELİKKAN/ ANKARA)
Dün iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 353 oldu. Bakanlığın tablosuna göre, 1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 90.37, 2. doz aşı uygulananların oranı yüzde 80.79 oldu.