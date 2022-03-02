Bakanlıktan, Ukrayna’dan yurda dönen taşımacılara ilişkin açıklama

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle, Polonya ve Macaristanlı yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde taşımacılarımızın ülkemize dönüşlerinde; Polonya geçiş belgesi ve sürücü vizesi aramadan kolaylık sağlayacaktır. Polonya üzerinden dönüş yapacak taşımacılarımızın, sürücü (pasaport), taşıt plakası, dönüş yapılacak sınır kapısı bilgilerini ivedilikle gecissubesi@uab.gov.tr adresine iletmeleri rica olunur. Macaristan transit geçiş belgesi konusunda sağladığı kolaylığı 14 Mart 2022 tarihine kadar uzatmıştır."