Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlıktan, Ukrayna’dan yurda dönen taşımacılara ilişkin açıklama

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Ukrayna#Tır
Bakanlıktan, Ukrayna’dan yurda dönen taşımacılara ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle, taşımacıların yurda dönüşlerinde, Polonya’nın kolaylık sağlayacağı, Macaristan’ın sağladığı kolaylığın ise 14 Mart’a kadar uzatıldığını açıkladı.

 

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle, Polonya ve Macaristanlı yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde taşımacılarımızın ülkemize dönüşlerinde; Polonya geçiş belgesi ve sürücü vizesi aramadan kolaylık sağlayacaktır. Polonya üzerinden dönüş yapacak taşımacılarımızın, sürücü (pasaport), taşıt plakası, dönüş yapılacak sınır kapısı bilgilerini ivedilikle gecissubesi@uab.gov.tr adresine iletmeleri rica olunur. Macaristan transit geçiş belgesi konusunda sağladığı kolaylığı 14 Mart 2022 tarihine kadar uzatmıştır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Ukrayna#Tır

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna
Putinin kafasında ne var Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

Putin'in kafasında ne var? Gerçekten kontrolünü kaybetti mi yoksa...

#Putin
Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı