Bakanlıktan hipnoza standart

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Sağlık Bakanlığı, psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası hali olan hipnoz için sertifikalı eğitim programı hazırladı, hipnozun standardını belirledi. Stresle, ağrıyla baş etme, tırnak yeme, panik atak, fobiler, alkol ve sigara alışkanlıklarının tedavisinde de kullanılan hipnoz yönteminin standardında şu ayrıntılar yer aldı:

“Kamu adına görevlendirme şeklinde başvuruda bulunan tabibin kurumu bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesi varsa bu ünite için kat planı ve kroki çalışması elektronik sisteme yüklenecek. Eğitim materyali kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanacak ve her yıl ulusal-uluslararası literatür doğrultusunda güncellenecek. Teorik eğitim, uzaktan eğitim şeklinde de verilebilecek. Katılımcılar canlı dersleri kameraları açık şekilde takip edecek. Kameralarını açık tutmamaları halinde derse katılmamış kabul edilecekler.

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5 FARKLI UYGULAMA

Eğitim merkezi hipnoz alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi yetkisine sahip olacak. Eğitim dönemindeki her katılımcının aynı türden hipnoz uygulaması yapmamak kaydıyla en az 5 (beş) farklı hipnoz uygulaması yapmasına imkân sağlayacak hasta sayısına sahip olduğu belgelenecek. Eğitimde kullanılacak materyaller arasında kitaplar, slaytlar, eğitim rehberleri, bilimsel dergiler, kompakt diskler, video filmler, gelişen teknolojinin ışığında hipnoz uygulamasında kullanılan ve Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış cihazlar yer alacak. Teorik ve uygulamalı sınava katılan katılımcıların teorik sınav puanı ile uygulama sınavı puanının ortalaması alınacak.

GEÇERLİLİĞİ 7 YIL

Ortalaması 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olan katılımcılar başarılı sayılarak sertifika almaya hak kazanacaklar. Hipnoz Uygulama Sertifikasının geçerlilik süresi ise 7 yıl olacak.”