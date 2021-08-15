Bakanlıktan eski Ayancık Kaymakamı hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Bugün bazı yayın organlarında 'Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde yıkımın şiddetini artıran tomruk deposunun eski Ayancık Kaymakamı Çağlayan Kaya tarafından kaldırılmak istendiği, ancak direnişle karşılaştığı, nihayetinde tayin istemek zorunda kalıp Ayancık'tan ayrıldığı' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Tomruk deposu hakkında eski Ayancık Kaymakamı Çağlayan Kaya'ya baskı yapıldığı yönünde hiçbir bilgi, belge veya şikayetin Bakanlığa intikal etmediği kaydedilen açıklamada, "Konuyla ilgili bahsi geçen kişi hakkında Bakanlığımız tarafından yürütülmüş olan bir soruşturma da bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.



ESKİ KAYMAKAM HAKKINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



17 Aralık 2016-13 Eylül 2018 tarihlerinde Ayancık Kaymakamı olarak görev yapan Çağlayan Kaya'nın, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine istinaden genel teamüllere uygun olarak 1 Eylül 2018 tarihinde Bolu Vali Yardımcısı olarak atandığı aktarıldı. Açıklamada, Kaya'nın, buradaki görevini sürdürürken FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme aracı olarak kullandığı ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 28 Aralık 2020 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, Mülkiye Müfettişleri tarafından başlatılan soruşturmanın halen devam ettiği ifade edildi.



Ayrıca ilgili hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Devlet memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler" hükmünü içeren 15. maddesine aykırılık sebebiyle idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara