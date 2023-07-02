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Bakanlıktan deprem bölgesindeki kukla oyununa inceleme

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#Kukla#Deprem#Deprem Bölgesi
Bakanlıktan deprem bölgesindeki kukla oyununa inceleme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 16:57

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da sergilenen ve depremi anlatan kukla oyunu ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 Haziran 2023'te çocuk etkinliği adı altında yapılan 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyunu ve oyuna ilişkin bir sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma istinaden açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Söz konusu videodan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla haberdar olan Bakanlığımız olay hakkında gerekli incelemeleri derhal başlatmıştır. Oyunun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta olup Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Oyunu izleyen çocuklarımızın ve ailelerinin psikolojik durumunu değerlendirmek ve olumsuz etkilerin giderilmesi için aynı gün Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli psikologlarımız tarafından mesleki çalışmalara başlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun yayımlandığı sosyal medya içeriklerine yönelik erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması hakkında hukuki süreç yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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#Kukla#Deprem#Deprem Bölgesi

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