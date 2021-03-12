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Haber Giriş: 12.03.2021 - 19:29 | Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı! Hain plan USB'nin içinden çıktı

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Bakanlık açıkladı! Hain plan USB'nin içinden çıktı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını açıkladı. Teröristin sırt çantasında bulunan USB belleğin incelenmesi sonucunda, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında 10 adet patlamaya hazır bomba bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa/Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi.

HEPSİ USB'DEN ÇIKTI

USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı

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