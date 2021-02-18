‘Bakanların bilgilendirmesi tatmin etmedi’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti il kongresinde Gara şehidinin annesini arayarak sesin salona verilmesine tepki göstererek, “Bir şehit annesinin bir siyasi partinin il kongresinde konuşturulması nasıl bir lüzumsuzluk, pervasızlıktır? Rızası olmadan nasıl yaparsınız?” diye konuştu.
TBMM’de dün basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel özetle şunları söyledi:
ŞEYTANLAŞTIRAMAZSINIZ
“İnsan Hakları Derneği gibi dernekleri sevmeyebilirsiniz ama şeytanlaştıramazsınız. Neden? Eski milletvekili Melda Onur İnsan Hakları Derneği ile birlikte, o dönem BDP ve HDP çizgisinde olan partiye gitmiş, çaba sarf etmiş ve 13 Mart 2013 günü kaçırılan kamu görevlileri Kuzey Irak’ta teslim alınmış ve ailelerine kavuşmuşlar.
Ancak ne milletvekilleri, ne kamuoyu açıklamalardan, bakanların verdiği bilgilerden tatmin olmamıştır.”