‘Bakanların bilgilendirmesi tatmin etmedi’

TBMM’de dün basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel özetle şunları söyledi:

ŞEYTANLAŞTIRAMAZSINIZ

“İnsan Hakları Derneği gibi dernekleri sevmeyebilirsiniz ama şeytanlaştıramazsınız. Neden? Eski milletvekili Melda Onur İnsan Hakları Derneği ile birlikte, o dönem BDP ve HDP çizgisinde olan partiye gitmiş, çaba sarf etmiş ve 13 Mart 2013 günü kaçırılan kamu görevlileri Kuzey Irak’ta teslim alınmış ve ailelerine kavuşmuşlar.

Ancak ne milletvekilleri, ne kamuoyu açıklamalardan, bakanların verdiği bilgilerden tatmin olmamıştır.”