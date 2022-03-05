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Bakanlar deprem tatbikatında

#Deprem#Tatbikat#Süleyman Soylu
Bakanlar deprem tatbikatında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün ülke çapında 14 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin yer aldığı deprem tatbikatına Ankara’da Haydar Aliyev Ortaokulu’nda katıldı.

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Deprem tatbikatı, tüm okullarda aynı anda çalan sirenlerle eş zamanlı olarak başladı. Bakanlar Süleyman Soylu ve Mahmut Özer de sirenlerin çalmasını Ankara’daki okulda bekledi. Sirenlerin çalması ile önce kendilerini koruyan öğretmen ve öğrenciler, deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi, acil durum alarmının ardından binalardan kontrollü bir şekilde çıktı. Bakan Soylu yaşadıklarını, “Sınıfta Milli Eğitim Bakanımız ve öğrencilerimizle birlikteydik. Öğretmenimiz bize çök, kapan, tutun yaptırdı. Sonrasında da bizim tahliyemizi sağlıklı bir şekilde güçlü bir liderlikle yaptı” sözleriyle aktardı. İki bakan daha sonra 2022 Afet Tatbikatları Yılı Protokolü’nü imzaladı.

Bakanlar deprem tatbikatında

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#Deprem#Tatbikat#Süleyman Soylu

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