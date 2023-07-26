Bakan Yerlikaya: Terör artık bitme noktasına geldi, PKK hareket edemez halde

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A Haber'e konuk olan Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Bakanlığa başladığımız ilk gün ifade etmiştim. Bizim öncelik sıralamamızın başında terörle mücadele geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği, sadece terörle değil, terörizmle mücadele etmek. Yani tapyekün mücadele etmekten söz ediliyor.

Ziyaret ettiğim yerlerde gördüğüm, "Terörle mücadelede kararlılığımız, sahadaki tecrübesi en noktada olan jandarmamız polisimiz. Teknolojik olarak geldiğimiz nokta, dünyada en iyi durumdayız.

33 yıldan beri bu meslekteyim. Bakan olmadan önce 16 yıl 5 vilayette valilik yaptım. 16 yıl önceki Şırnak'taki donanımızla şu anki durumumuz çok daha ileride. Terörün bitme noktasına geldiğini övünerek söylemek istiyorum.

"PKK HAREKET EDEMEZ HALDE"

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İki ay oldu ben göreve geleli. Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı. 182'si bunların tutuklandı. 88'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde kırsal alanda icra edilen 10'u büyük 83'ü orta toplam 24 bin 107 operasyonda 119 terörist etkisiz hale getirildi. Onları hareket edemez hale getirdik. Artık nonstop operasyon düzenliyoruz. Bu anlam itibariyle 454 operasyon devam ediyor 13 bin 600 vatan evladı göre yapıyor. Meraların hepsi güvenle hayvancılık yapılacak noktada. Daha orada yapılacak çok işimiz var. Şehirlerimizin hepsi ticaret ve turizmle açılacak. Artık Gabar’da günlük 100 bin varil, o dağların içinde bulunan zenginlikleri ortaya çıkacak.

FETÖ İLE MÜCADELE: 212 TUTUKLAMA

FETÖ ile mücadele ile ilgili aynı karar ve azimle başarılı operasyonlar düzenliyoruz. Su uyu ama FETÖ uyumaz dedi Cumhurbaşkanımız dün. Son 2 ayda FETÖ’ye yönelik 905 operasyon gerçekleştirdi. Bin 30 kişi gözaltına alınırken 212’si tutuklandı. DEAŞ’a düzenlenen operasyonda 290 DEAŞ’lı tutuklandı, 20 terörist etkisiz hale getirildi. Yine sol örgütlere düzenlenen operasyonlar 9’u tutuklandı, 2’si etkisiz hale getirildi.

TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELE

Terörün finansmanı çok önemli bir nokta. Buna yönelik olarak çok kararlı ve başarılı operasyonlar yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile beraber bu nokta ortak bir çaba gösteriyoruz. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Her hafta düzenli olarak bir araya geliyorlar. Son 5 yılda 174 milyon 807 bin 979 lira fon ele geçirildi. Bununla beraber 2020-2023 yılları arasında terörizme finansman sağlayan bin 395 şahsın ve 190 kuruluşun mal varlıklarını dondurduk. Biz terörün her türlüsünü kararlı şekilde yok edeceğiz.

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Biz şu anda kırsalda kaç terörist kaldığını tahmin edebiliyoruz. İstihbaratımız, duyumlarımız ve teknolojimiz bize bu gücü veriyor. 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz azim v e kararlılıkla devam edecektir.' Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüdür ve bu bizim mottomudur. Dolayısıyla bakanlığımız önceki dönemlerde kaç terörist kaldığına dair açıklamalar yaptı ve bunların hepsinin sunumlarını ben aldım hepsi mükemmel çalışmalar. Aynı mükemmellikte ve kararlıkta kırsalda ve şehir de çalışıyoruz.

GÖÇ MESELESİ

Bizim bakanlığımız her alanda olduğu gibi göç alanında da son derece titiz çalışıyor. Göç kabul edilem küresel bir sorun. BM Göç Örgütü 2002'de bir rapor yayınlıyor. Raporda, 281 milyon insan göçmendir. Dünyada savaşlar, kuraklık, iklim değişikliği, terör pek çok sebepten dolayı bu insanlar toprağından göç ediyor. Bu sadece bizim meselemiz değil, dünyanın da bu göç meselesini çözmesi gerekiyor.

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4 ana adımda çalışmalarımızı yapıyoruz. Birincisi kaynağında çözmek, sınırda güvenlik, göçle mücadele ve kaçak göçmenlerin tespit edilip gönderilmesi. Düzenli göçmen, yasal olarak bizim ülkemize giriş ve çıkış yapandır. Kaçak göçmenler ise yasal yolla gelmeyen ve ülkeye yasal yolla girip çıkmayanlardır. Türkiye'de 4 milyon .888 bin milyon 286 düzenli göçmen var. Nerede kaldıklarını, ne olduklarını biliyoruz. 3 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor. Biz bakanlık olarak kendi vatandaşlarımızın sayısını nasıl biliyorsak düzenli göçmenin de sayılarını o kadar iyi biliyoruz.

"9 GÖÇ MOBİL NOKTASI KURULDU"

Düzensiz göçmenle ilgili yıllardan beri mücadele ediyor. İstanbul'da kayıt için 9 göç mobil noktası kurduk. Parmak okuma sistemi. Kayıtlı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu an 9 olan göç mobil noktalarımızı yakında 39'a çıkaracağız. Kimlik noktasında yeterli cevabı veremeyen göçmenleri gelip burada belirleyeceğiz. Son iki ayda 35 bin 700 düzensiz göçmen tespit edildi. 2 ayda kaçakçılık yapan organizatörlere yönelik 2007 operasyon düzenledik.

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SINIR GÜVENLİĞİ

Bizim 2 bin 949 km kara sınırımız var. Bin 109 km güvenlik duvarı yaptık. Sınır en yüksek güvenlikle korunuyor. İHA hiçbir zaman durmuyor. En riskli vakitlerde yukarıda nöbetteyiz. Duvarın olmadığı yerin arkasına hendekler açtık. Kulelerimiz, optik kulelerimizde bulunduğu alanda kör nokta yok. 4 km’den görüşe hakim.

"562 BİN GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ OLDU"



Biz insani ve proaktif bir politika izliyoruz. Oranın gelişmesine her alanda katkı sağlıyoruz. Türkiye'den Suriye'ye 562 bin gönüllü dönüş oldu. Suriye'de hala huzur barış sağlanmadı. Orası o kadar güvenli bölge oldu ki şu anda 100 binler yaşıyor. İdlib'de yapılan briket evler, güvenli, onurlu geri dönüş için. Orada 5 bin konutun temeli atıldı. Daha önce de briket evler yapıldı.