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Bakan Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi katıldı... TSK'da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi

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#TSK#Terfi#Personel
Bakan Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi katıldı... TSKda terfi eden personele yeni rütbeleri verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 22:48

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi eden personele yeni rütbeleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle verildi.

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında bir üst rütbeye terfi eden personele yeni rütbe işaretleri Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.

Bakan Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi katıldı... TSKda terfi eden personele yeni rütbeleri verildi

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile personelin aileleri katıldı.

Bakan Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi katıldı... TSKda terfi eden personele yeni rütbeleri verildi

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Törende bir üst rütbeye terfi eden askeri personele rütbe işaretleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları tarafından verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende terfi eden personeli kutlayarak görevlerinde üstün başarı diledi. Bakan Güler, ayrıca personelin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Günü’nü de tebrik etti.

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#TSK#Terfi#Personel

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