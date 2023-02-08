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Bakan Yanık: Refakatsiz çocukların sorumluluğu bizde

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#Derya Yanık#Refakatsiz Çocuklar#Kayıp Çocuklar İddiası
Bakan Yanık: Refakatsiz çocukların sorumluluğu bizde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 05:21

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremler sonrası gündeme gelen 'kayıp çocuklar' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yanık, "Bakanlık olarak deprem bölgelerinde gözetimimizde olan refakatsiz çocukların sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında enkaz altından çıkarılıp hastanelerde tedavileri tamamlanan çocukları da Sağlık Bakanlığı’yla yaptığımız çalışma neticesinde bakanlığımız personeli dışında herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. 

Yanık, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremler sonrası gündeme gelen 'kayıp çocuklar' iddiasına da değindi.

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Bakan Yanık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Afet Müdahale Planı kapsamında bakanlığımızın iki temel sorumluluğu var. Birincisi, Psikososyal destek hizmeti, diğeri de ani yardımlar. Psikososyal destek ekiplerimiz sahadalar. Ani yardımlar kapsamında ise, lojistik merkezlerimizi harekete geçirerek ani yardımları afet bölgelerine ilettik. Yatılı kuruluşlarımızda kalan yaşlı vatandaşlarımızla ilgili gerekli çalışmayı yaptık. Bakanlık olarak deprem bölgelerinde gözetimimizde olan refakatsiz çocukların sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında enkaz altından çıkarılıp hastanelerde tedavileri tamamlanan çocukları da Sağlık Bakanlığı’yla yaptığımız çalışma neticesinde bakanlığımız personeli dışında herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil. Çocukların kimlik tespitini yaptıktan sonra ailelerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

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BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Vatandaşlarımız deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar için ALO 183 hattımıza, kolluk kuvvetlerimize ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerimize başvurabilirler." denildi. 

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#Derya Yanık#Refakatsiz Çocuklar#Kayıp Çocuklar İddiası

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