Bakan Yanık depremde hayatını kaybeden çocuk sayısını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen Malatya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Yanık beraberindeki heyetle birlikte, Teknokent konteyner alanı, Mişmiş Park Fuar alanı içerisindeki çadır kent ve Beydağı konteyner kenti ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi. Kayısı Lisanslı deposunun bulunduğu alandaki Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) deposunda yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Yanık, Beydağı konteyner kent alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Malatya’dayız. Hem çadır kentlerimizi ziyaret ettik, hem Bakanlığımızın kuruluşlarımızdan çocuk evleri sitemizi ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Ayni yardım depolarımızı ziyaret ettik. Çadır kentlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalıştık" diye konuştu.



'BUGÜN GÜZEL KARDEŞLERİM İLE BERABERİZ'



Bir taraftan deprem bölgesinde olduklarını ifade eden Bakan Yanık, "Öbür taraftan baharın ilk müjdesi özellikle bizim Orta Asya coğrafyamızda, Anadolu coğrafyasında 1000 yıllardır kutlanan bir nevruz günü, öbür taraftan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Bugün güzel kardeşlerim ile beraberiz. Onların melek kalbi ile beraberiz. Biraz önce yakışıklı kardeşimiz öyle güzel dualar, öyle güzel cümleler kurdu ki ben onun duasının kabul olacağından hiç kuşku duymuyorum. Dolayısıyla onların güzel kalbi ile bu yıl burada buluşmak ayrıca bizim için çok önemli. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle burada mola evimizin açılışını da sizinle birlikte gerçekleştirmek istedik. Biliyorsunuz arkadaşlar deprem bölgelerimizde hem çadır kentlerimizde hem konteyner kentlerde bütün ihtiyaç guruplarına hitap edecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani bir taraftan çocuklarımızla alakalı çocuk çadırlarımızı, kadınlarımıza iş atölyelerini öbür taraftan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını görecek bir anlamda hizmet birimlerini oluşturmaya çalışıyoruz. Mola evlerimiz onlardan birisi. Ailesinde engelli birey olan aile fertlerimiz, özellikle anne babalar için veya engelli bireye bakım veren yakını için günün belli saatlerinde bir ihtiyacı olabilir, bir molaya ihtiyacı olabilir, bir nefes almaya ihtiyacı olabilir. İşte o engelli kardeşlerimiz özellikle down, otizm gibi zihinsel engelli kardeşlerimizin buralarda mola evlerimizde vakit geçirecekleri uzman arkadaşlarımızla birlikte bir anlamda eğitsel faaliyetler, sosyal faaliyetler yapabilecekleri mola evlerimizi bütün çadır ve konteyner kentlerimizde inşallah önümüzdeki süreçte de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



'1 MİLYON 200 BİN VATANDAŞIMIZLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞİZ'



Çok ağır bir deprem sürecinin içinden geçtiklerini kaydeden Bakan Yanık, şöyle konuştu:



"11 şehrimizde yaklaşık 13 buçuk milyon vatandaşımız doğrudan depremden etkilendi ama ülkemizin geri kalanıyla beraber 85 milyon insan, yaraları sarmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında biliyorsunuz afet ve acil durum hallerinde iki önemli sorumluluğumuz var. Bunlardan birisi psikososyal destek çalışmaları, diğeri ise ayni yardım depo yönetimini sağlamak. Bu anlamda sizinle son çalışmalarımızla ilgili son bilgileri de paylaşmak istiyorum. Bugün itibarıyla bütün deprem bölgelerinde 11 ilde 4 bin 808 personelimizle yaklaşık 1 milyon 200 bin vatandaşımızla görüşme gerçekleştirmişiz. Vatandaşlarımızın deprem bölgesinden diğer illere dağıldıklarını tahliye oldukları yoğunlaştıkları yerler var. Oralarda da depremzede vatandaşlarımızın takibini yapmaya, onların destek mekanizmalarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Oralarda da deprem bölgesi dışındaki yerlerde de 5 bin 213 psikososyal destek personelimizle 550 bine yakın görüşme yapmışız. Toplamda 10 bin 21 personelle yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında vatandaşımıza psikososyal destek çalışması yapmışız. Psikososyal destek çalışması günlük rutini bozulan vatandaşlarımızın tekrar normal hayatlarına dönebilmeleri için yapılması gereken bütün çalışmaların tamamını içeriyor. O yüzden ihtiyaç tespitinden, ihtiyaç analizinden bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağına kadar bütün süreci diğer paydaşlarımızla kamu kurum ve kuruluşları ile beraber takip ediyoruz. Akut dönemi bitirdikten sonra inşallah önümüzdeki 2 yılı çok yoğun bir biçimde afetzede vatandaşlarımıza ve diğer bölgelerdeki vatandaşlarımıza psikososyal destek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun eylem planını da bakanlığımız koordinasyonunda tam kapsamında paydaş kuruluşlarla beraber yaptık ve uygulamaya aldık. İkinci önemli sorumluluğumuzun ayni bağış ve depo yönetimi olduğunu ifade etmiştim. Bu kapsamda 3 bin 790 ASYA Afet Acil Durum Sosyal Yardım personelimizle, 641 aracımızla hizmetlerimizi vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerinin temin ve kendilerine ulaştırılma sürecini devam ettiriyoruz. Hâlihazırda 71 ayni yardım depomuz faaliyette, 16’da yurt dışından gelen malzemeleri hemen gümrük kapılarına yakın noktalarda kurduğunuz 16 yurtdışı depomuz var. Toplamda 87 depoyla hâlihazırda hizmetleri devam ediyor. Bugüne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim yönettiğimiz depolara 19 bin 99 TIR malzeme indirmişiz. Şu an itibariyle 203 sosyal marketimiz var. Sosyal marketlerimizi konteyner kentler, çadır kentler ve vatandaşlarımızın hızlı ulaşabileceği mahallelere kuruyoruz. 203 sosyal marketimiz var, 10 tane de gezici sosyal marketimiz var ki bunlardan şu anda 4 tanesi Malatya'da hizmet veriyor."



'1 MİLYAR 399 MİLYON 650 BİN LİRA ÖDENEK GÖNDERDİK'



Bakan Yanık, bugüne kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak deprem bölgesinde 10 il ile 2 ilçeye 760 milyon, deprem bölgesi dışındaki 71 ile 639 milyon 605 bin olmak üzere toplam afet kapsamında gönderilen ödenek miktarının 1 milyar 399 milyon 650 bin lira olduğunu açıkladı.



'KİMLİĞİ BELİRLENEMEMİŞ ÇOCUK SAYISI 42'



Refakatsiz çocuklarla alakalı olarak Bakan Yanık, şunları söyledi:



"Son bilgileri yine sizinle paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar Bakanlık olarak bizim sistemimize 1915 refakatsiz çocuğumuz kaydedildi. Bunlardan 1718’ini ailelerine teslim ettik. Halihazırda hastanede takibi yapılan çocuk sayısı 110. Hastanede tedavisi devam ederken iki çocuğumuz maalesef hayatını kaybetti. Kuruluş bakımına aldığımız 85 çocuğumuz, halihazırda mevcut kuruluş bakımında olup da hala daha kimliği belirlenememiş çocuk sayısı 42. Oldukça yüksek sayılardan 42’ye kadar getirdik. İnşallah o çocuklarımızın da kimliklerini tespit edip eğer aileleri varsa onlara ulaşmak değilse kuruluşlarımızda bakımlarını devam ettireceğiz. Maalesef bunların dışında 411 çocuğumuzun da depremde vefat ettiğini tespit ettik. Bunlardan bir kısmı ailelerine bilgisini bir kısmını teslimini yaparak süreci devam ettiriyoruz."

KADINLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Kadınlara yönelik çalışmalara bir kez daha vurgu yapan Bakan Yanık, "Kadınlara yönelik konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi deprem bölgesinde çadır kentlerde, konteyner kentlerde, iş atölyeleri, kadınlara özgü sosyal marketler, bebek ve çocuklara özgü sarf malzemelerini temin ettiğimiz sosyal marketlerimiz halihazırda faaliyetlerine devam ediyor. Ancak önümüzdeki 1 yıllık süreçte bir şekilde deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde hayatını devam edeceği gerçeğini göz önüne alarak kadınlarımızı, çocuklarımızı, engelli bireylerimizi destekleyecek mekanizmaları kuruyoruz. Bu anlamda kadın çalışmaları bizim için çok önemli. Kadınlarımızın hem günlük aktivitelerini gerçekleştirecekleri, hem bir anlamda rehabilite olacakları ama aynı zamanda üretecekleri ki bugün mesela Miş Miş çadırkentteydik. Birlikte bir çadıra girdik. Kadınlarımız kooperatiflerimizin desteğiyle hemen üretmeye bir şeyler yapmaya yemek pişirmeye başlamışlar. Bu üretim mekanizması önemli. Üretim olursa hayat devam eder, üretim olursa insanlar günlük hayatlarını daha kolay devam ettirir. O yüzden biz çadır kentlerimizde kadınlarımızın iş atölyelerini arttırarak çoğaltacağız ve devam edeceğiz inşallah. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızda alakalı 533 yaşlımızı ve 1133 engelli vatandaşımızı deprem bölgesindeki kuruluşlarımızdan hızlıca tahliye etmiştik. Yine çadır konteyner kent yurt ve otellerden psikososyal destek ekiplerimizin taramaları esnasında kuruluş bakımına ihtiyacı olduğunu tespit ettikleri 253 yaşlımız ve 904 engellediğimiz de yine farklı illerimizdeki kuruluşlarımıza kabul ettik ve oralarda onların bakımlarını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.



Bugün burada 21 Mart Dünya Down Sendromu Farklılık Günü sebebiyle 'mola evi' açılışı vesilesiyle bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Yanık, "Mola evimizin tekrar bütün sevgili çocuklarımıza, down sendromlu bireylere, arkadaşlarımıza hayırlı olmasını, ailelerine hayırlı olmasını ve güzel günlerde, inşallah depremin yaralarını beraber sardığımız günlerde faydalı olmasını dileyerek hepinize çok teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyoruz" diye konuştu.