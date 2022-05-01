Bakan Yanık: 'Darülacezemizi inşallah daha büyük bir kimliğe taşıyacağız'

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayının son iftarını Darülaceze sakinleri ve çalışanlarıyla birlikte yaptı. İftar programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 2. Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Darülaceze İdare Meclis üyeleri, Darülaceze personeli, gönüllüleri ve davetliler katıldı. İftar programı Darülaceze Başkanlığı Darülirfan Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Programın düzenleneceği alana gelen Bakan Yanık, davetlilerle tek tek sohbet etti.

"DARÜLACEZE 127 YILDIR BU ÜLKENİN BÜTÜN VATANDAŞLARINA HİZMET SAĞLAMIŞTIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı konuşmada, “Darülaceze 127 yıldır şükürler olsun aralıksız hiçbir zaman hiçbir kesintiye uğramadan bu toplumun, bu milletin ihtiyacı olan vatandaşlarına hizmet veren, şefkat şemsiyesinin altına toplayan bir kurum. Darülaceze bu anlamda vakıf medeniyetinin bu anlamdaki en özel numunelerinden birisidir. Bu çatının altında kurulduğu yıldan bu yana 127 yıldır bu ülkenin bütün vatandaşlarına eşit adil bir hizmet sağlamıştır. Osmanlı milletlerinden kimin neye ihtiyacı varsa bu çatının altında kendisine hizmet bulmuştur. Çocuklar hizmet görmüştür. Dolayısıyla bizde bugün Darülacezemize aynı hizmet mantığıyla aynı hizmet felsefesiyle ayakta tutarak, geleceğe taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bu müesseseye emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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“GELECEĞE BİR İYİLİK MİRASI BIRAKACAĞIZ”



Darülaceze’yi daha büyük bir kimliğe taşıyacaklarını söyleyen Bakan Yanık, “Biliyorsunuz ki Darülacezemizi inşallah daha büyük bir kimliğe bir adım ileriye taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinin bizzat yakından takip ettiği, adlandırdığı büyük bir projeyi Allah nasip ederse hayata geçirmek üzere ilk adımı atmış olacağız. Temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehrimiz, Arnavutköy Yassıören bölgesinde yaklaşık 150 dönüm üzerine kurulacak gerçek bir sosyal hizmet şehri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın adım adım takip ettiği ve fikrinin de kendisine ait olduğu bir projedir. Dolayısıyla Darülaceze’nin geçmişten bugüne taşıdığı önemli sembolik anlamı inşallah bir sosyal hizmet şehrine dönüştürerek geleceğe bir iyilik mirası bırakacağız. Bizim toplumumuzun, bizim kültürümüzün, bizim inancımızın tarihin her döneminde iyilik mirası bırakma geleneği vardır” şeklinde konuştu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın konuşmasının ardından Cemali Alkan’ın Kur’an okumasıyla oruçlar açıldı. İftar programının ardından Darülaceze sakinlerine hediye takdimi yapıldı.