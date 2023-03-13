Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Varank'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Ali Haydar Varank
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 17:42

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 84 yaşında ölen Varank için bugün Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze tören düzenlendi.

Bakan Varankın babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Mustafa Varank ailesi adına cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı. Varank'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Haberin Devamı

Bakan Varankın babası son yolculuğuna uğurlandı

 "CUMHURBAŞKANIMIZIN DA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ BİR KEZ DAHA İLETMEK İSTİYORUM"

Cenaze namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz şuna şahidiz ki ölüm sadece dünyadaki hayatın sonu. Yepyeni bir hayatın, ahiret hayatının da başlangıcı. Burada bütün gönlümüzde iman ediyoruz.

Bakan Varankın babası son yolculuğuna uğurlandı

Dünyadaki hayatın bitmesiyle birlikte ameller de bitiyor. Dolayısıyla amellerden kaynaklanan sevaplar da. Biraz önce ifade ettiniz 3 şey hariç diye. Onlardan evlatlarıyla ilgili kısmı özellikle hepimiz şahidiz. Tüm Türkiye şahit, önden gönderdiği İlhan kardeşimiz gibi bir şehidimiz ve hamdolsun yine arkasından da milletine hizmette sınır tanımayan Mustafa Varank kardeşimiz var.

Haberin Devamı

Bakan Varankın babası son yolculuğuna uğurlandı

Her ikisinden de tüm evlatlarından da Allah razı olsun. Kendisinden de Allah razı olsun. Ben şahsen Ali Haydar amcamızı rahatsızlığı döneminde de annemle aynı dönemde aynı hastaneden tanıyorum. 84 yıllık hayatını nasıl böyle hastanedeki haliyle bile etrafına ışık saçan, neşe saçan ve ümit dolu, umut dolu bir amcamız olduğunu ve yine görüyoruz ki o ailesine de yansımış durumda. Ben Cenabı Hak'tan gani gani rahmet diliyorum.

Bakan Varankın babası son yolculuğuna uğurlandı

Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımızın da yine tüm aileye başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Varankın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ali Haydar Varank'ın cenazesi cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'nda götürüldü.

Bakan Varankın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ali Haydar Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.

Bakan Varankın babası son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Ali Haydar Varank

BAKMADAN GEÇME!

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık