Bakan Varank, tezgaha geçip baba mesleğini icra etti

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Bursa’da BTSO Mutfak Akademi’yi ziyaret eden Varank, şehrin geleneksel tatlarından süt helvasını da kendi elleriyle pişirdi. Bakan Varank’a Ömür Şef yardımcı olurken akademi öğrencileri bakanın yaptığı cantık pidesi ve süt helvasının tadına bakarak tam not verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, ünlü şef Ömür Akkor ile birlikte Mutfak Akademi’yi ziyaret etti. Ziyarete Bursa Valisi Yakup Canpolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak eşlik etti. Tarihi Abdal Meydanındaki sahur etkinliğinde yine Bursa’nın beğenilen bir tadı olan Bursa Tahanlısı’nı gençlere ikram eden Varank, bu kez üretim tezgahına geçti. Lokanta esnafı olan babasının mesleğini icra etti.
BİR ADIM ÖNDE
Ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, BEBKA desteğiyle BTSO Mutfak Akademi’nin yenilendiğini anımsatarak “Arkadaşlarımız buraya geldiklerinde kendilerini sektörde bir adım öne götürecek eğitimleri alabilecek, kendilerini yetiştirecekler.” dedi.
BİR BURSALI OLARAK DÜNYAYA TANITACAĞIM
Varank, BTSO Mutfak Akademi’nin staj ve iş eşleştirmeleri ile bursiyerlerin iş bulmasını kolaylaştırdığını ifade ederek “Kültürüne baktığımızda tarihsel zenginliklerimizi de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye gastronomi anlamında dünyanın bir numaralı ülkesi diyebiliriz. Bursa da bu lezzetler içerisinde önemli bir yer tutuyor.” diye konuştu. Ömür Akkor ile cantık ve süt helvası yaptıklarını söyleyen Varank, “Bir Bursalı olarak bu lezzetleri de bundan sonra hem Türkiye'ye hem de dünyaya daha çok tanıtacağız.” dedi.