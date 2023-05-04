Bakan Varank, tezgaha geçip baba mesleğini icra etti

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Bursa’da BTSO Mutfak Akademi’yi ziyaret eden Varank, şehrin geleneksel tatlarından süt helvasını da kendi elleriyle pişirdi. Bakan Varank’a Ömür Şef yardımcı olurken akademi öğrencileri bakanın yaptığı cantık pidesi ve süt helvasının tadına bakarak tam not verdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen BTSO Mutfak Akademi, girişimcilerin, gençlerin ve kadınların yiyecek ve içecek sektöründe meslek sahibi olmaları hedeflendi. Mutfak Akademi’de servis, oditoryum ve barista eğitim alanları ile sıcak ve hamur işi eğitim mutfakları olmak üzere 5 yeni eğitim alanı oluşturuldu.

Akademide; aşçılık, aşçı yardımcılığı, pastacılık, pastacı yardımcısı, barista, servis görevlisi, pizzacı, dönerci, baklavacı, girişimci aşçı, girişimci pastacı, yiyecek içecek işletmeciliği ve pidecilik alanlarında eğitimler veriliyor. BTSO Mutfak Akademi’de eğitimlere katılan kursiyerler, uygulama restoranı olarak kurgulanan 1889 BURSA&DOUBLE F Restoran’da çalışarak uygulamalı olarak eğitimlerini pekiştiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank, ünlü şef Ömür Akkor ile birlikte Mutfak Akademi’yi ziyaret etti. Ziyarete Bursa Valisi Yakup Canpolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak eşlik etti. Tarihi Abdal Meydanındaki sahur etkinliğinde yine Bursa’nın beğenilen bir tadı olan Bursa Tahanlısı’nı gençlere ikram eden Varank, bu kez üretim tezgahına geçti. Lokanta esnafı olan babasının mesleğini icra etti.

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BİR ADIM ÖNDE

Ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, BEBKA desteğiyle BTSO Mutfak Akademi’nin yenilendiğini anımsatarak “Arkadaşlarımız buraya geldiklerinde kendilerini sektörde bir adım öne götürecek eğitimleri alabilecek, kendilerini yetiştirecekler.” dedi.

BİR BURSALI OLARAK DÜNYAYA TANITACAĞIM

Varank, BTSO Mutfak Akademi’nin staj ve iş eşleştirmeleri ile bursiyerlerin iş bulmasını kolaylaştırdığını ifade ederek “Kültürüne baktığımızda tarihsel zenginliklerimizi de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye gastronomi anlamında dünyanın bir numaralı ülkesi diyebiliriz. Bursa da bu lezzetler içerisinde önemli bir yer tutuyor.” diye konuştu. Ömür Akkor ile cantık ve süt helvası yaptıklarını söyleyen Varank, “Bir Bursalı olarak bu lezzetleri de bundan sonra hem Türkiye'ye hem de dünyaya daha çok tanıtacağız.” dedi.

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Şef Ömür Akkor da Bursa’nın özellikle mandıracılık anlamında tarihi bir merkez olduğunu kaydederek, “9 bin sene önce burada yapılan kazılarda bulunan küplerin kenarlarında biriken süt yağlarını görüyoruz.” dedi. Bursa’nın Osmanlı’ya da payitahtlık yaptığını anımsatan Akkor, “O yüzden saraydan kalan yemekler var.” dedi. Kırım Tatarlarının geldiği düşünülen çiğ böreğin fırında pişirilmiş hali olan cantık pidesini tattığını ifade ederek “Okulu gezdim ve çok etkileyici buldum. Müthiş bir gündü benim için. İlk fırsatta ders için tekrar bir araya geleceğiz.” dedi.

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Bursa cantığı ve süt helvası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında tescillerek coğrafi işaret alan ürünler arasında bulunuyor.