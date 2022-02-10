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Bakan Varank: Askeri helikopterli dalış iftira

#Mustafa Varank#Mustafa Yeneroğlu#Askeri Helikopter
Bakan Varank: Askeri helikopterli dalış iftira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun, bir askeri helikopterin, katıldığı tüplü dalış etkinliği için kullanıldığı iddiasına sert tepki gösterdi.

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Bakan Varank şunları kaydetti:

“10 Temmuz 2021’de Sivas’ta yoğun bir program icra ettik. Gökpınar Gölü Doğal Yaşam Parkı bölgenin turizm potansiyelini artırmıştır. Bu potansiyelini tanıtmak amacıyla AFAD ekipleri bir dalış gerçekleştirmiştir. Sivas Valisi ile birlikte dalışa eşlik etmemiz talep edilmiştir. Hayatının hiçbir devresinde böyle bir kıyafet giyip dalış yapmamış, akşam vakti 11 derecelik suya girmeyi kabul etmiş bir bakana, dalış hobisi var yakıştırması yapmak büyük bir iftiradır. Ziyaret esnasında TSK’ya ait terörle mücadelede görevli bir helikopter kullanıldığı, dalış hobisi için bu helikopterin görevinden alıkonulduğu iddiası alçakça bir iftiradır. Devlete ait bir araç kullanılmamıştır, ziyaret esnasında bölgede herhangi bir terörle mücadele operasyonu da icra edilmemiştir.”

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Bakan Varank, önerge yanıtında Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Numan Yöner’in, “Bakanlığımız tarafından bir askerî ulaştırma vasıtası tahsis edilmemiştir” yazısını da paylaştı.

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#Mustafa Varank#Mustafa Yeneroğlu#Askeri Helikopter

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