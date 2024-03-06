Bakan Tunç'tan FETÖ ile mücadele açıklaması: 371 kişi hakkında yeniden inceleme başlatıldı

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İşte Bakan Tunç'un A Haber'deki açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Mevzuatta ciddi bir sorun yok, önemli olan kanunun uygulanması. Yapay zekanın yargı hizmetlerinde kullanılması için çalışıyoruz. En genç hakimlerimiz 25-26 yaşında. HSK, 371 kişi hakkında yeniden inceleme başlattı. FETÖ ile mücadelemiz durmak bilmeden sürecek. 9 bin civarında hakim ve savcımız varken bugün 24 bin hakim ve savcımız var. Tabi FETÖ nedeniyle ihraç edilen 5 bine yakın hakim ve savcı nedeniyle sonrasında hızlı bir şekilde o boşluğu doldurabilmemiz için hızlı bir alım süreci gerçekleşti. Bu da yargı teşkilatımızı gençleştirdi. Şu an yargı teşkilatımızın yüzde 45'i 5 yılın altında kıdeme sahip, yüzden 70'ide 10 yılın altında kıdeme sahip dolayısıyla genç bir kadromuz var.

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2024 itibariyle yeni bir sisteme geçtik. Hukuk fakültesini bitiren gencimiz avukat yada hakim savcı olmak istiyorsa öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavına girmesi lazım bunu da 2024 Ekim itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Bu sınavı kazanan arkadaşımız avukatlık stajına başlayabilmesi adına bu sınavda başarılı olması lazım. Hakimlik ve savcılık yapmak isteyenlerinde bu ön elemeyi geçmesi lazım. Öncede 2 yıl süren hakim savcı adaylığı vardı biz bunu kaldırdık ve bunu yerine 3 yıl süren hakim ve savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Yazılı sınavlar ÖSYM tarafından yapılıyor şimdi mülakatlara başlıyoruz. Bu arkadaşlarımız 2 yıl süren hakim savcı adaylığı yerine 3 yıl süren hakim ve savcı yardımcısı olarak başlayacaklar..

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