Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te Türkiye'nin dev ulaşım projelerini anlatıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk’te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında ulaşım projelerini anlatıyor. Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2004 yılından 2024 yılına kadar neler yapıldı?

2004 yılında 45 km metro vardı. Bugün 340 km. Kimin yaptığına bakmaksızın rakam 340. 20 yılda 295 km yapmış olmak başlangıç için iyidir. 2024'te 121 km olmuş. 2019'da yerel yönetim el değiştirdi.

2019'dan bugüne kadar 47.3 km metro yapıldı. İmamoğlu'nun yaptığı 8.1 km. Bir tespit yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız 59.4 km. Bu pazar günü Bakırköy Bahçelievler Bağcılar metro hattı açılacak. Gayrettepe-Kağıthane metro hattını açmıştık. Bu ay sonuna kalmadan İstanbul Havalimanı ile Arnavutköy arasındaki kısmı açacağız. Bu 14 km'lik bir kısım. Bu yıl sonuna kadar Halkalı'ya kadar olan kısmını bitirmiş olacağız.

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"İSTANBUL'A 10 YILDA 600 KM DAHA METRO"

Bizim bakanlığımız tarafından yapılmış olan 183.2 km olacak. Şuan raylı sistem hattı 340. Önümüzdeki 10 yılda 600 km metro hattı yapmalıyız. Bu görev birinci olarak belediyelerindir. Bu projelerin onaylanması bizim bakanlığımızda. Büyükşehir ya da belediye kendisi yapabilir. Eğer belediye bakanlığın yapmasını isterse bize iletir, biz de Cumhurbaşkanımızın onayına sunarız. Belediye talep etmezse böyle bir yetkimiz var. Sadece ulusal ağa entegre olacak bizim doğrudan yapma hakkımız var. Başakşehir Çam Sakura'dakini biz bitirdik. Bize yer üstü yetmiyor. Mutlaka yeraltına inmeliyiz. Murat Bey'le beraber çalıştık. 10 yıl içerisinde 1004 km yapacağım diyor. Yani 600 km daha yapmalıyız. İstanbul'un ulaşımını çözmüş olur ve İstanbul yaşanabilir yer olur. Bir dönemde 600 km yapılamaz. Projelerini yapmaları bile 2-3 sene sunar. Bir dönemde yapılır desek gerçekçi olmaz. Çünkü yukarda kesintisiz devam eden hayat var. Orayı rahatsız etmeden yapılmalı. 600 km iddialı bir rakam.

"BAKIRKÖY-BAĞCILAR-KİRAZLI HATTINI AÇACAĞIZ"

Bakırköy-Bağcılar-Kirazlı hattını açacağız. Bu pazar Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. Metro istasyonlarını görsellere donatıyoruz. Kağıthane'deki metromuzda panoromik İstanbul görüntüsü var. Biz metro araçlarını yüzde 80 oranında yerli üretmeye başladık. Hem bakanlığımızın iştiraki TÜRASAŞ var hem de özel sektör çok iyi bir yere geldi.

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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Proje'si var. 8.3 km uzunluğunda. Bu bir raylı sistem. Burası 141 yıl İstanbul'a hizmet etti. Burası Marmaray'la atıl kalmış bir yerdi. Arkadaşlarla kafa yorduk ve bisiklet yolları, scooter yolları, yaya yolları, peyzajı olan bir yer tasarladık. İçini süslediğimiz gibi ismini de süsledik. 9 istasyon var. 10 yıl sonra buranın nasıl dönüştüğünü görecekler. Burası aynı zamanda turizm güzergahı olacak.

"ANKARA İLE İLGİLİ PROJELERİMİZ VAR"

Ankara ile ilgili projelerimiz de var. Kırmızılar Bakanlık tarafından yapılanlar. Kesikli olanlar Bakanlığın yapacakları. Turkuaz ise büyükşehir yaptıkları.104 km var. Ankara'nın da ihtiyacı var. Şehir hastanesinin açıldığı yerden havalimanına uzanan bir hat var. Havaalanı metrosu konusunda çalışıyoruz. Eski bir proje. Proje revizyonunu bu sene bitiririz. En kötü ihtimal önümüzdeki sene ihalesini yaparız. Başladığımızda 4-5 yılda burası biter. 2030'a gitmeden bunu bitirmiş olacağız.

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"3 BİN KİLOMETRE DEMİRYOLU HATTI YAPTIK"

2002 yılında 11 bin km demiryolu hattımız vardı. Bugüne kadar 3 bin km demiryolu hattı yaptık. 11 bin km'nin kapasitesini artırdık. Şuan 13 bin 919 km. Avrupa'ya göre epey gerideyiz. Hızlı tren 2 bin 251 km. Yapımı devam eden 3 bin 77 km. Projesi tamamlanan 6 bin 914 km. Projesi devam 4 bin 479. Gelecek projeksiyonumuz 30 bin km. 30 bin km iyi bir rakamdır.

"KALKINMA YOLU KORİDORUMUZ VAR"

Kırmızılar devam eden. Gaziantep, Mersin devam ediyor. Yaklaşık 300 km. Hızlı trenlerle hem yük hem de yolcu taşıyabiliyoruz. Böyle dizayn ediyoruz. 2027'de Gaziantep'ten bindiğinizde Mersin'e kadar geleceksiniz. Gaziantep'ten bindiğinizde Edirne'ye kadar gidebileceksiniz entegrasyonlarla. Kalkınma Yolu Koridorumuz var. Bakü-Tiflis-Kars hattımız açık. Alternatif güzergahımız olsun dedik. Kars'tan itibaren alternatif güzergahımız olacak. Sivas'tan Kars'a geleceksiniz. Kars'tan başlayıp Iğdır'a geleceğiz. Oradan Bakü'ye gidilecek. Zengezur Koridoru tarafını Azerbaycan yapacak. Türk müteahhitler yapacak. İran yolun kendisinden geçmesini istiyor. Ermenistan tarafı daha belirsiz. Biz istiyoruz ki ikisi de istesin biz seçelim ikisinin arasından Bu aralar onun nereden geçeceği belli olacak. Hedefimiz 2030'a kadar bitirmek.

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"TÜRKİYE 3 KORİDORUN ORTASINDA BULUNUYOR"

3 koridor var. Kuzey, Güney ve orta koridor. Türkiye orta koridorun ortasında bulunuyor. Biz bu hatlarla orta koridora entegre olmuş oluyoruz, kapasitesini artırmış oluyoruz. Karayolu var ama raylı sisteme geçmek lazım. Hem daha ekonomik hem daha çevreci. Kalkınma Yolu Irak'tan geliyor. Hem Irak'ı hem de ülkemizi kalkındaracağız. En az 200 km hızlı tren düşünüyoruz. Yanında otoyol düşünüyoruz. Enerji hattı düşünüyoruz, iletişim ağı düşünüyoruz. Güney koridorundaki seyahat 36 gün. Ümit Burnu'ndan dolaşıyorlar. 36 günlük yol 45 gün oluyor. Biz Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık seyahat süresi 21 gün olacaktı. Biz Güney'deki koridora alternatif sunuyoruz. Demiryolu ile Türkiye'ye gelirseniz doğrudan Avrupa'dasınız. İsterseniz denize de inebilirsiniz. 3 tane deniz var ama gerek yok çünkü doğrudan Avrupa'ya gidebilirsiniz raylı sistemle. Irak'la bu çalışmayı yapıyoruz. İlk etapta 15 milyar dolarları konuşuyoruz. Fav limanı yapılıyor. İlk fazı gelecek yıl devreye girecek. Çok büyük bir liman. Arkadaşlarımız gitti baktı. Oradan Gaziantep'e bir hatla geleceğiz. Irak da bunu istiyor. Bin 200 km Irak tarafında 300 km bizim tarafımızda. Bu proje 5 yılda bitebilir.