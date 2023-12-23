×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tekin'den öğretmene tebrik: Gururla izledim

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Tekin#Amasya#Öğretmen
Bakan Tekinden öğretmene tebrik: Gururla izledim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 13:17

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Amasya'da okul bahçesinde fenalaşan öğrencisinin kalp masajı ve suni solunumla hayatta kalmasını sağlayan öğretmen Hüseyin Aktaş'ı tebrik etti.

Haberin Devamı

Amasya'da Plevne Ortaokulu öğrencisi Metin Çelebi (13), dün teneffüs sırasında okul bahçesinde fenalaşarak yere yığıldı. Diğer öğrencilerin olayı haber verdiği fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Aktaş, kalbi duran öğrencisine ilk müdahalede bulunup, suni solunum ve kalp masajı yaptı. Okulun güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, öğretmeninin müdahalesi ile hayata döndürülen Metin Çelebi, hastanede tedaviye alındı. 

Gözden KaçmasınFenalaşarak yere düştü, öğretmeni kalp masajıyla kurtardıFenalaşarak yere düştü, öğretmeni kalp masajıyla kurtardıHaberi görüntüle

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk yardım eğitimi hayat kurtardı. Öğretmenlerimizin ne kadar önemli, hayata dokunan işler yaptığına siz de şahit olun isterim. Amasya'da Plevne Ortaokulu'nda, okul bahçesinde oyun oynarken aniden rahatsızlanıp kalbi duran öğrencisine ilk müdahalede bulunup suni solunum-kalp masajı (Temel Yaşam Desteği) yaparak hayatta kalmasını sağlayan Hüseyin Aktaş öğretmenimi gururla izledim. Bakanlığımız koordinesinde aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde zamanında ve bilinçli yaptığı müdahale ile ilk yardımın hayat kurtardığını gözler önüne seriyor. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim almaları, okullarda olabilecek acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmeleri için tüm öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verilmesi için yoğun çaba gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma minnettarım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Tekin#Amasya#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!