13 yaşındaki Çetin fenalaşarak yere düştü, öğretmeni kalp masajıyla kurtardı

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Olay, Plevne Ortaokulu’nda meydana geldi. Teneffüs sırasında arkadaşlarıyla okul bahçesinde oyun oynayan Çetin Çelebi bir anda sendeleyerek yere düştü. Arkadaşları durumu öğretmelerine haber verdi. Yere yığılan öğrencisini gören Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş yaptığı kalp masajıyla hayata döndürdü. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmenin müdahalesinin ardından durum 112 ekiplerine bildirildi. Çetin Çelebi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan öğrenci bir süre sonra servise alındı.

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