Bakan Tekin: Türkiye'de 2002'den bugüne okul ve derslik sayısı ikiye katlandı

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Beyoğlu Belediyesi tarafından hayırseverlerin katkısıyla inşa edilen 24 derslikli Hasköy Kalaycıbahçe Ortaokulu'nun temel atma töreni yapıldı. 18 ayda tamamlanması planlanan okulun temel atma törenine Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, partilerin ilçe teşkilatı, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Fakat bu anlamda fiziki altyapı eksikliklerinin giderilmesi önceliklerimizdendir. Türkiye'nin tamamında 2002 yılına kadar var olan okul sayının 2 katı kadar okula erişmiş durumdayız. Beyoğlu'nda da öyle 2002 yılına göre öğrenci sayısı sabit olmasına rağmen okul, derslik, öğretmen sayısı ikiye katlandı. Bu dersliklerdeki öğrenci sayısının yarı yarıya azaldığı anlamına gelir. Ama eğitimin niteliğini daha da artırmak için ihtiyaç duyduğumuz altyapı bitmiyor. Biz de kendimiz sürekli bu anlamda revize ediyoruz" diye konuştu.

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Bakan Tekin, "Bunu yaparken belediye başkanlarının bize destek olması lazım. 2018 sonrası İstanbul'daki eğitim ve öğretim yatırımlarına yönelik yaşanan tıkanmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul'u ve İstanbul'un gençlerini tercih edecek bir büyükşehir belediye başkanına hep beraber sahip oluruz. Bu bizim açımızdan önemli" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN'DEN OKULA SPOR SALONU YAPILSIN TALEBİ

Okulda çocukların soğuk ve karlı havalarda spor yapabilecekleri alan olmadığını söyleyen Bakan Tekin, "Bence bu okulda yağmurlu ve karlı havalarda çocukların spor yapacağı bir spor salonu yok ve eksik. Eğer arazimiz uygunsa bu eksiğin giderilmesi gerekiyor. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun. Hem belediye başkanımız hem de hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu okulu okul yapacak öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.

YILDIZ: GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN İTİBAREN ÖNCE ÇOCUK VE GENÇLER DEDİK

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kadim devlet anlayışımızın temelidir. Gelecekte devletimizi yaşatacak gençlerin yetişmesi asli sorumluluklarımızın başında geliyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren önce çocuk ve gençler dedik. Çocuklar için okullar yapmaya gayret ettik. Beyoğlu'na yeni okullar yaparken güçlendirmeye ihtiyacı olan okulları da depreme dayanıklı hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de Hasköy ve Sütlüce'de okullar yapmış olacağız" diye konuştu.