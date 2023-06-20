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Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceksek sivil toplumdan akademiye kadar her alanda başlatmamız gerekiyor

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#Yusuf Tekin#Türkiye Yüzyılı#Milli Eğitim Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 19:53

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Eğer Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceksek sivil toplumdan akademiye kadar her alanda yeni bir inşa süreci başlatmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

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Bakan Tekin, Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda düzenlenen İslam Düşünce Enstitüsü 2022-2023 Yüksek İhtisas Programı kapanış konferansı ve mezuniyet törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Tekin, toplumun tüm unsurlarının topyekun eğitim sürecinde var olmasıyla arzu edilen ve hedeflenen eğitim sürecinin inşa edilebileceğini anlatarak, “Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına paydaş olabilecek, bu konuda destek olabilecek sivil toplum örgütü sayısı gerçekten az. Kamu kurumları ve kamu üniversitelerindeki bu birikim arzu ettiğimiz düzeyde değil” dedi.

Eğitimde kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çeken Tekin, “Eğer Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceksek sivil toplumdan akademiye kadar her alanda yeni bir inşa süreci başlatmamız gerektiğine inanıyorum. Bu inşanın da hem medeniyetimizin hem tarihimizin hem kültürümüzün referans değerleriyle beslenmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Programa katılım sağlayanlara teşekkür eden Bakan Tekin, diploma alacak öğrencileri kutladı. Törene eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katıldı.

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#Yusuf Tekin#Türkiye Yüzyılı#Milli Eğitim Bakanlığı

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