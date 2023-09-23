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Bakan Tekin açıkladı: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nda düzenleme

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#Öğretmenlik Kariyer Basamakları#Bakan Tekin#Öğretmen
Bakan Tekin açıkladı: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavında düzenleme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 12:15

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nda düzenleme yapılacağını açıkladı. Bakan Tekin, "Kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İşte Bakan Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Öğretmenler Odası sohbetlerimizin en önemli konularından birisi kariyer basamakları oluyor. Bu konuda nihai çözüm için AYM’nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA PAYLAŞACAĞIZ'

Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız.

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Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız.Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız.

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#Öğretmenlik Kariyer Basamakları#Bakan Tekin#Öğretmen

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