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Bakan Tekin açıkladı: Sınıf geçmede yeni düzenleme... Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

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#Yusuf Tekin#Milli Eğitim Bakanı#Türkçe
Bakan Tekin açıkladı: Sınıf geçmede yeni düzenleme... Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 09:22

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitim yönetmeliğinin detaylarını açıkladı. Tekin yönetmeliğin önümüzdeki hafta yayımlanacağını belirterek sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlattı. Tekin, öğretmen atamaları konusunda da bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatacaklarını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında temel eğitim yönetmeliğinin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlattı.

YÖNETMELİK ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAYIMLANACAK

Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" dedi.

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AÇIK LİSE SINAVLARI YÜZ YÜZE OLACAK

Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını hatırlattı.

"Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

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ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de "Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız" bilgisini verdi.

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#Yusuf Tekin#Milli Eğitim Bakanı#Türkçe

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