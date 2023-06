Bakan Tekin, 71 ilin Millî Eğitim Müdürüyle bir araya geldi

Haberin Devamı

Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda il millî eğitim müdürlerine hitap eden Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemde her fırsatta, belli aralıklarla eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.



Millî Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllarda olduğu gibi zaman zaman belli kesimlerce çeşitli saldırılara ve iftiralara maruz kaldığını ifade eden Bakan Tekin, bu saldırılara ve karalama kampanyalarına karşı mücadele ettiklerini söyledi. Tekin, "Millî Eğitim Bakanlığı'nda tüm bunlara rağmen başarılı olduysak bunun yegâne sebebi aramızda kurduğumuz güçlü kardeşlik ve istişare kültürü oldu. Attığımız her adımı, yaptığımız her işi il müdürlerimizle, Bakanlıktaki arkadaşlarımızla konuşarak yaptık. Bize bu mücadelede güç veren en önemli husus, buydu. Geçmişte böyle bir çalışma ortamı, böyle bir iklim oluşturmuştuk. Geçtiğimiz pazartesi günü Bakanlık merkez teşkilatındaki arkadaşlarımızla, birim amiri arkadaşlarımızla konuşurken de yapmayı arzu ettiğimiz ortamın bu olduğunu onlarla paylaştım. Şimdi sizlerle de aynı şeyi paylaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin de gönülden sahip çıktığı Türkiye Yüzyılı inşası sürecinde bir yerde yer alacaksak, bu inşayı birlikte gerçekleştireceksek bunun yolu, yeniden ekip ruhuyla hareket edebileceğimiz bir ortamın oluşturulmasından geçer" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, il millî eğitim müdürlerine seslenerek "Sizlere gönülden bir çağrıda bulunuyorum: Bu mücadeleyi birlikte yürütelim. Türkiye'nin maarif sistemine katkı verebilecek, gelecek kuşakların inşa edilmesini temin edecek adımları hep beraber atalım. Birlikte yol yürüdüğümüz takdirde bu süreçte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.Yeni dönemde istişarede bulunmak amacıyla il millî eğitim müdürleriyle bir araya geldiklerini belirten Tekin, "Allah bize ne kadar müddet verirse bu süreci yoğun bir çalışma temposu içinde yürüteceğiz. Yine birlikte çalıştığımız arkadaşlar hatırlayacaklardır, mesai diye bir kavramımız yoktu. 7 gün 24 saat birbirimize ulaşabildiğimiz, birbirimizin iyi gününde, kötü gününde birlikte olabildiğimiz, dertleriyle hemhâl olduğumuz, sorunlarının çözümüne katkı verdiğimiz bir ortam oluşturacağız." dedi."Millî Eğitim Bakanlığı, bütün mensuplarıyla tek yürek olarak aynı ideal doğrultusunda maarif davası için mücadelesine devam edecek" diyen Bakan Yusuf Tekin "Buradan ayrılıp ilinize vardığınızda öğretmenlerimiz başta olmak üzere il müdür yardımcılarımız, ilçe müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve idari personelimizle hep beraber bir aile ortamı oluşturmaya çaba sarf etmenizi arzu ediyorum. Ancak bunu yaparsak başarılı olabiliriz. Bizim kısa vadede gündemimizdeki en önemli adım, bu. Yoldaki yürüyüş adabımızı, yürüyüş usulümüzü bir harmoni üretecek şekilde inşa etmek... Ben birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımızın her daim arkasında olacağımı deklare ediyorum. Yeter ki vicdanımıza, maddi ve manevi sorumluluklarımıza ve bu ülkeyle ilgili hayallerimize uygun hareket edelim. İnşallah, bu şekilde yola çıkacağız. Yeniden bir arada olmaktan, bu mücadeleyi yeniden hep birlikte sırtlanmaya çalışmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Tekrar hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.