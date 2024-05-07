Bakan Tekin: 20 bin öğretmen atanacak

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İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Hayırlı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz.

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 böyle devam ediyor.

YÜZDE 50 KPSS, YÜZDE 50 MÜLAKAT PUANI

Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak. Yüzde 50 KPSS, yüze 50 mülakat puanı ile olacak.

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BAŞVURU TAKVİMİ 20 MAYIS'TA

20 Mayıs'ta başvuru takvimi açılacak.

Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum.

Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.