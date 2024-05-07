AP: İsrail tankları Refah'a girdi, Mısır sınır kapısına yaklaştı

Filistinli bir güvenlik yetkilisi ve Mısırlı bir yetkili, Associated Press (AP) haber ajansına, İsrail tanklarının Refah'a girdiğini ve Refah'ın komşu Mısır ile olan sınır kapısının 200 metre yakınına ulaştığını söyledi.





AP bu gelişmeyi 'İsrail, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden saatler sonra Refah'ta askeri operasyona başladı' başlığı ile dünyaya duyurdu.

Mısırlı yetkili AP'ye operasyonun kapsamının sınırlı göründüğünü söyledi. Yetkili ve El Aksa TV, İsrailli yetkililerin Mısırlılara, operasyon tamamlandıktan sonra güçlerinin geri çekileceğini bildirdiğini söyledi.





AP, Refah'ın Mısır tarafında bulunan Mısırlı yetkili ile Filistinli güvenlik yetkilisinin, basınla konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştuklarını söyledi.