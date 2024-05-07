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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... AP dünyaya duyurdu: İsrail, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden saatler sonra Refah'ta askeri operasyona başladı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Refah#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... AP dünyaya duyurdu: İsrail, Hamasın ateşkesi kabul etmesinden saatler sonra Refahta askeri operasyona başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 08:14

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Hamas'ın ateşkes için adım atmasına rağmen İsrail bir kez daha çatışmayı tercih etti. AP, İsrail'in Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden saatler sonra Refah'ta askeri operasyona başladığını dünyaya duyurdu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

AP: İsrail tankları Refah'a girdi, Mısır sınır kapısına yaklaştı

Filistinli bir güvenlik yetkilisi ve Mısırlı bir yetkili, Associated Press (AP) haber ajansına, İsrail tanklarının Refah'a girdiğini ve Refah'ın komşu Mısır ile olan sınır kapısının 200 metre yakınına ulaştığını söyledi.


AP bu gelişmeyi 'İsrail, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden saatler sonra Refah'ta askeri operasyona başladı' başlığı ile dünyaya duyurdu.

Mısırlı yetkili AP'ye operasyonun kapsamının sınırlı göründüğünü söyledi. Yetkili ve El Aksa TV, İsrailli yetkililerin Mısırlılara, operasyon tamamlandıktan sonra güçlerinin geri çekileceğini bildirdiğini söyledi.


AP, Refah'ın Mısır tarafında bulunan Mısırlı yetkili ile Filistinli güvenlik yetkilisinin, basınla konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştuklarını söyledi.

IDF: Hizbullah'ın Metula'ya düzenlediği drone saldırısında iki asker öldü

IDF, dün öğleden sonra İsrail'in kuzeyindeki Metula yakınlarındaki bir ordu mevzisine Hizbullah'ın patlayıcı yüklü insansız hava aracı ile düzenlediği saldırısında iki yedek İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Katar, İsrail Hamas anlaşmasına ilişkin müzakereler için müzakerecilerini Kahire'ye gönderiyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'nın İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakereleri sürdürmek üzere Salı günü Kahire'ye bir heyet göndereceğini söyledi. Sözcü Majed Al-Ansari, Hamas'ın arabuluculara ateşkes teklifine olumlu olarak nitelendirilebilecek bir yanıt gönderdiğini söyledi.

Ürdün kralı Biden'dan Refah 'katliamını' önlemesini istedi

Ürdün, Kral II. Abdullah'ın Pazartesi günü yaptığı görüşmelerde Başkan Joe Biden'dan, İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu güney Gazze kenti Refah'ta "yeni bir katliamı" durdurmak için müdahale etmesini istediğini söyledi.

İsrail elçisi, Filistin devletinin onaylanması halinde ABD'nin BM'ye sağladığı fonu 'tamamen durdurması' gerektiğini söyledi

İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Filistin'in BM'ye tam üye olmaya hak kazandığını kabul eden BM Genel Kurulu karar taslağını, örgütün kuruluş tüzüğüne aykırı olduğunu söyleyerek kınadı. Erdan, "Onaylanması halinde ABD'nin, Amerikan yasalarına uygun olarak BM'ye ve kurumlarına fon sağlamayı tamamen durdurmasını bekliyorum" dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineAP: İsrail tankları Refah'a girdi, Mısır sınır kapısına yaklaştı
timelineIDF: Hizbullah'ın Metula'ya düzenlediği drone saldırısında iki asker öldü
timelineKatar, İsrail Hamas anlaşmasına ilişkin müzakereler için müzakerecilerini Kahire'ye gönderiyor
timelineÜrdün kralı Biden'dan Refah 'katliamını' önlemesini istedi
timelineİsrail elçisi, Filistin devletinin onaylanması halinde ABD'nin BM'ye sağladığı fonu 'tamamen durdurması' gerektiğini söyledi
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#İsrail#Refah#Dünya

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