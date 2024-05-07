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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Filistinli bir güvenlik yetkilisi ve Mısırlı bir yetkili, Associated Press (AP) haber ajansına, İsrail tanklarının Refah'a girdiğini ve Refah'ın komşu Mısır ile olan sınır kapısının 200 metre yakınına ulaştığını söyledi.
AP bu gelişmeyi 'İsrail, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden saatler sonra Refah'ta askeri operasyona başladı' başlığı ile dünyaya duyurdu.
Mısırlı yetkili AP'ye operasyonun kapsamının sınırlı göründüğünü söyledi. Yetkili ve El Aksa TV, İsrailli yetkililerin Mısırlılara, operasyon tamamlandıktan sonra güçlerinin geri çekileceğini bildirdiğini söyledi.
AP, Refah'ın Mısır tarafında bulunan Mısırlı yetkili ile Filistinli güvenlik yetkilisinin, basınla konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştuklarını söyledi.
IDF, dün öğleden sonra İsrail'in kuzeyindeki Metula yakınlarındaki bir ordu mevzisine Hizbullah'ın patlayıcı yüklü insansız hava aracı ile düzenlediği saldırısında iki yedek İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'nın İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakereleri sürdürmek üzere Salı günü Kahire'ye bir heyet göndereceğini söyledi. Sözcü Majed Al-Ansari, Hamas'ın arabuluculara ateşkes teklifine olumlu olarak nitelendirilebilecek bir yanıt gönderdiğini söyledi.
Ürdün, Kral II. Abdullah'ın Pazartesi günü yaptığı görüşmelerde Başkan Joe Biden'dan, İsrail'in saldırı tehdidinde bulunduğu güney Gazze kenti Refah'ta "yeni bir katliamı" durdurmak için müdahale etmesini istediğini söyledi.
İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, Filistin'in BM'ye tam üye olmaya hak kazandığını kabul eden BM Genel Kurulu karar taslağını, örgütün kuruluş tüzüğüne aykırı olduğunu söyleyerek kınadı. Erdan, "Onaylanması halinde ABD'nin, Amerikan yasalarına uygun olarak BM'ye ve kurumlarına fon sağlamayı tamamen durdurmasını bekliyorum" dedi.