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Bakan Süleyman Soylu’dan çağrı: Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin

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#Süleyman Soylu#Kahramanmaraş#Deprem
Bakan Süleyman Soylu’dan çağrı: Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin
Aysel Alp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Kahramanmaraş’ta yardım çalışmaları hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ”Buradan çağrı yapıyorum, elinizde ne kadar varsa malzeme gönderin” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nde kurulu olan kriz merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kahramanmaraş’a bugüne kadar 1113 yardım TIR’ı geldiğini anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Buradan çağrı yapıyorum, elinizde ne kadar varsa malzeme gönderin. Çünkü milyonlarca insan var ve herkesin aşa ihtiyacı var. Aşevlerine malzeme bulmakta yarın öbür gün zorlanacağız. İaşenin aksamaması lazım. Depremin 2-3’üncü gününden sonra bölgeye malzeme aktı ve pik noktasına ulaştı. İlk günlerde ulaşım anlamında sıkıntılar söz konusu oldu, TIR’lar bazen bekledi ama şu an bekleme söz konusu değil. Depolar malzeme bekliyor, bu kadar açık. Bugün gelen heyetler vardı, onlara da söyledik, kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil, diğer malzemeler dahil özellikle aşevlerinde kullanılacak malzemelere ihtiyaç var. Çünkü bu uzun soluklu operasyon. Cumhurbaşkanımız afet bölgelerinde 1 yılda konutların teslim edileceğini deklare etti. Demek ki en az 1 yıl boyunca aşın kaynaması lazım. 1 yıl boyunca insanlara mağduriyet yaşatmamalıyız.”

 

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#Süleyman Soylu#Kahramanmaraş#Deprem

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