Bakan Soylu'dan Taksim saldırısı açıklaması: Kritik isim yakalandı

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Bakan Soylu, 24 TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



TERÖRLE MÜCADELE SON DURUM NE?

30 Nisan 2022 tarihinde, İsmail Can Akdeniz. Cudi'de şehit oluyor. 1800 metre uzaktan atımla şahadete erişiyor. Arkadaşı var yine teğmen. Aslında görev yılı doluyor. Geçtiğimi temmuz ayında doğu görevini doldurup dönmesi lazım. Ama kafasında arkadaşının intikamı alıp dönmek var. Ve tüm operasyonlara katılıyor. Bugün günlerden 10 Ocak. Türkiye'nin dağlarında eskiden ocak aylarında operasyon yapmak adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 tanesi teslim oldu. Bu ay da Gabar Dağı'nda, teğmenimizin katıldığı, rahmetli İsmail'imizin intikamının alınacağının yeminin ettiği ve eşi hamile olan teğmenimi bugün çatışmaya giriyor ve timiyle beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor. 2 metreden mağarayı tespit ediyor ve 2'si gri kategoride olan 4 teröristi etkisiz hale getiriyorlar. Ve Gabar Dağı'nda 7 terörist vardı, 4'ü gitti. Şimdi 3 kaldı. Cudi Dağı tertemiz. 2 Yaralımız var, 4 teröristte etkisiz hale getirildi.

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"DAĞDA 120'NİN ALTINDA TERÖRİST KALDI"



Bu ülkede akşam saat 4'ten sonra vatandaşlarımız kepenklerini kapatıp eve gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu ülkede birileri sözde mahkeme kurup, vergi topluyordu. Bu gücü dağdan alıyorlardı. Karadeniz'de bugün terörist yok, Kars-Erzurum kırsalında terörist yok, tertemiz. Bingöl'de terörist yok tertemiz. Muhalefet sınır ötesi tezkereyi bize vermedi. Sınır ötesi tezkere vermemek sadece teröristlerin orada konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanosları terör örgütünün yatağı haline getirmektir ve burası bugün tertemiz. Tunceli'de 1600 terörist vardı. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında var, 4 teröristte Erzincan'ın alt bölgesinde var. Türkiye dağlarında, 120'nin altında terörist kaldı. Bu yıl 66 terörist dışarıdan girmesine rağmen. Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği durum budur.

Diyarbakır'da OSB'de şu anda 450 yatırımcı sıra bekliyor. Çinko fabrikası yapıldı 105 milyon dolara, Çinko nerede üretiliyor Hakkari'de, Siirt'te. Önemli bir ithalat kalemiydi. Terör olsa oradan oraya gelebilir miydi? Türkiye 81 ilde nasıl üniversite yapmışsa, Doğu ve Güneydoğu'nun tamamında üniversite kuruyor. Yani hem terörle, teröristle mücadele etti. Terörü kaynağında yok edeceksin. Sürekli taarruz mantığıyla bunu sağlayacaksın. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, şu anda doğu ve güneydoğuda büyükşehirlerimizden daha fazla öğretmen var. Çocuklarımızın öğretmen eksiği olmadı o bölgede. Olmadığı için bugün Hakkari'de 2016-2017-2018-2019'da hiçbir çocuk tıp fakültesi kazanamıyorken, bugün 2020'de 4, 2021'de 19, 2022'de 26 çocuk tıp fakültesi kazandı. Diyarkakır'da Sur restore ediliyor, tüm tarihi eserler restore ediliyor. Kiliselerden camilere kadar. Bambaşka bir tabloya eviriliyor. Aynı zamanda teröre hizmet eden belediyeler el çektirildiği için o paralar vatandaşa gidiyor. Yol yapılıyor, spor merkezleri yapılıyor, kadın-genç kültür merkezleri yapılıyor. Doğu ve Güneydoğu kendisini buldu. Teröristlerin hakimiyetinden ve çocuklarının ellerinden almalarından kurtuldu. Türkiye bir boş kabı dolduruyor. Ekonomik açıdan, sosyal hayat açısından, kalkınmamız açısından. Sürekli oraya su koyuyorlar. Gençler okuyor, insanlarımız iş buluyorlar.



"DOĞU'NUN MAKUS TALİHİNİ ERDOĞAN YENDİ"



Gabar'da petrol kuyusu açıldı, verimliliği ve kalitesi iyi bir petrol. Çalışmalar yapılıyor, yakın zamanda yeni kuyular bulma ümidi içerisindeler. Bu yıl PKK'ya katılan 57 kişi. Biz bu rakama 5558'den geliyor ve şimdi 57 kişi. Terör örgütünden teslim olan 125. PKK, Türkiye'ye baskı oluşturmaya çalışırken, biz onun içini baskı altına aldık. Terör örgütüne 2015-2016 yıllarında 3 bin civarında terör saldırısı varken, bugün bu saldırı 180'ler civarında. Doğu'nun makus talihini Tayyip Erdoğan yendi. Hem de Gezi olaylarına, 17-25 Aralık'a rağmen, 6-8 Olaylarına rağmen. Sur nasıldı? Şırnak nasıldı? Cizre nasıldı? Yakıp yıkmışlardı, insanları korkutmuşlardı. Bugün bir medeniyetin yeniden ihya edildiğini hep beraber görüyoruz. Fırat Kalkanı neden yapıldı? Biz DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek ülkeyiz. Temizlediğimiz yerlerde bu mücadeleyi sürdüren tek ülkeyiz. FETÖ'yle mücade etmedik mi? FETÖ'ye diz çökerttik. ABD'nin korumasına rağmen diz çökerttik. Tayyip Erdoğan, Türk tarihine altın harflerle geçecektir.

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FETÖ, küresel imparatorluğun tapınakçıların Türkiye'yi, Türk devletlerini, Müslüman dünyayı işgal hareketidir. Bunu Tayyip Erdoğan çözdü. Biz FETÖ'yle hale mücadelemizi sürdürüyoruz. DEAŞ, dünyayı müslümanlıktan nefret ettirmek için icat edilmiş bir örgüttür. FETÖ, müslümanlığı hristiyanlaştırmak üzere kurulmuş bir terör örgüttür. Türkiye'nin en kuvvetli yeri olan Doğu ve Güneydoğu'dan tamamen müslümanlığı söküp almak ve başkalaştırmak için kurulmuş dinsiz bir terör örgütüdür. Sadece bunlar mı? Türkiye'ye buradan söylüyorum. DHKP-C'de darbeyi sözde avukatlık yapanları adalete teslim edince vurduk. MLKP'nin dağlarda örgüt elemanları vardı. Bir tane örgüt elemanları kalmadı. Suriye'de vardı, MİT'in operasyonuyla imha edilmiş oldu. Türkiye sorumlusunu da İzmir'de yakaladık, Balıkesir'de Ayvalık'ta CHP'li belediyede çalışanları ile birlikte hepsini yakaladık ve adalete teslim ettik.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü Haberi Görüntüle

Bir taraftan doğalgaz-petrol çıkarıyor, bir taraftan Anadolu gemisini yapıyor, bir taraftan Milli Muharip Uçağını yetiştiriyor, bir taraftan Gökbey'i ilk milli genel maksat helikopterini üretiyor, bir taraftan da Kızılelma'yı göklerimizle buluşturuyor. Bu Türkiye kimsenin hayal etmediği bir Türkiye'ydi. Bizim kafamızı terörle meşgul edecekler, 'Sizden bir şey olmaz' diyecekler, 'Biz sizin babanızız biz ne dersek o olur' diyecekler. Bize parmak sallayacaklar, tüm kardeşlerimizi ölüme götürecekler, biz de sesimizi çıkarmayacağız. Ben Avrupa'yı biliyorum, nasıl bir demokrasi işlettiklerini de biliyorum.



"BUNLARIN HİÇBİRİ SAMİMİ DEĞİL"

Batı Balkan rotasında 2022'de Avrupa'ya giden kaçak göçmen 170 bin kişi. Hangi birisi bunu engelleyebiliyor? Türkiye'nin 10 yıl önce 1 km sınır duvarı mı varmış? Türkiye'nin bugün 1100 km üzerinde sınır duvarı var. Bizim arkadaşlarımız kışın dahi orada çalışıyor. Bugün tamamen mücadeleyi en iyi şekilde yürüten, sınırda Mehmetçiğimizle bunu sağlayan bir yapı var. Hakkari'yi gören bilen var mı? Oraya ne duvar yapabilirsiniz ne de onları oradan geçerken hemen müdahale edebilme şansına sahipsiniz. Bütün bunlarla yaşıyorsunuz, çıkıp diyorlar ki 'sınır namustur.' Bunların hiçbiri samimi değil. Güvenlikçi istismar etmek kötü bir şey değil ki, demokrasiyi, hukuku bertaraf etmek yanlış. ABD'de polis durdurduğu zaman, sürücü harekete edebiliyor mu? Hemen silahla müdahale ediliyor. Biz onlar gibi yapmıyoruz. Oradaki o tabloyu görüp onlara hiçbir şey söyleyemeyenler, bize demokrasi havarisi kesiliyor. Demokrasi nedir? Terör örgütünün köyü basıp 'Sen oyunu HDP'ye vereceksin' demek midir? Bu mudur demokrasi?

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BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA TEPKİ

Biz TERÖRLE MÜCADELE ediyoruz değil mi? Ali Babacan bu ülkenin yetiştirdiği bir insan. Siyaset bu kadar ucuz mu? Bu nedir? 'Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlere başsağılığı diliyorum. Fransa hükümetini Irkçılığa karşı tam bir kararlı mücadeleye ve halkın güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almaya davet ediyorum.' Şimdi Ahmet Davutoğlu. Bu ülkede başbakanlık yaptı. Ben de o kabinede bakanlık yaptım. 'Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yönelik ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Irkçı terörü lanetliyorum.' Biz Amerika'ya niye kızıyoruz. Bizim içimizdeki Amerikalılara ne diyeceğiz. Şimdi Allah korusun, seçim sonrası bunlar iktidara geldi. Bunlar her şeyini kaybetmişler, hırs bunların gözünü bürümüş. Bu ölen, KCK yürütme kurulu üyesi. Buna bizim ülkemizde iki siyasi partinin genel başkanları başsağlığı diliyor. Yazıklar olsun, bu ülke onlara emek vermiş. PKK terör örgütüne burada sahip çıkacaksınız? Ve siz bu ülkede başbakanlık, dışişleri bakanlığı, ekonomi bakanlığı yapmış olacaksınız. 'Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin.' bu ne düşmanlık, bu nasıl bir düşmanlık.

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SOYLU'DAN CHP'YE BAYRAK TEPKİSİ

CHP'de bir tane bayrak sevgisi olan insan yok mu? 'Siz ne yapıyosunuz, hangi amaca hizmet ediyorsunuz, siz hangi ülkenin bayrağına selam veriyorsunuz?' diyen yok mu? Büyükelçi sizin dosyanızı redakte etti dedim diye bana kızıyorsunuz? Tekrar söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum. Senin milletvekilini gönderdiğin o konuşmanın metnini, konuşma kasetini sizin içinizden birisi savcılığa verirse ihanet-i vataniyeden yargılanacaksınız. Hani bize 'yargılanacaksınız' diyorlar ya. Ben vatanıma ihanet etmedim. Hangi sözü verdiniz de bu resmi çektirdiniz. Hangi sözü verdiniz. Şehitlerimizin ruhu eziyet çekmez mi? CHP kimden alıyor parasını? Özel uçakla tutuyorsunuz, geceliği 2 bin dolar olan otellerde kalıyorsunuz. Bu parayı milletin verdiği vergilerden alıyorsunuz. Yargıçları tehdit etmekle bu işler olmaz. İktidarın edebi içerisinde duruyoruz. Elimizde yetki var, anayasa var o çerçeve içerisinde duruyoruz. Gök kubbe başa nasıl yıkılır? Sen CHP Genel Merkezinde Türk bayrağını kaldıracaksın. PYD'ye PKK'ya rüşvet vermek için kaldıracaksın.

"PKK'NİN HDP'YE YENİ SEÇİM TALİMATI SÖZ KONUSU"

Bu PKK'nin HDP'ye yeni seçim talimatları söz konusu. Şöyle diyor: '2019 yerel seçiminde olduğu gibi bir ittifak her zaman olmaz. CHP-İYİ Parti gibi partiler faşizmle mücadele ittifakına gelmezler. HDP'yle açık ilişkiye girmezler. Fakat HDP'nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. HDP olmadan seçimi kazanmayacaklarını, AK Parti - MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere bize yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşırız, aksi takdirde kaybedesiniz biçiminde onlara umut vermeli.'

Türk siyasi hayatını, Türk demokrasisini, ve gelecek seçimleri meşru siyasi partiler üzerinden tutsaklığa getiren bir yaklaşımı ve buna zemin oluşturan bir siyaset aklını her noktada görüyoruz.

CHP Genel Merkezi'nde konuşan kişi... CHP'lilere sormak lazım, Bakur Kürdistan neresi diye sormak lazım. Hangi gemiye binmek istiyorsunuz. Türk Bayrağı'ndan sıkılan ve utanan bir yapı var. Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı diyor. Dağlarda terörist kalmayacak diyoruz. Kendi uçağımızı şöyle imal edeceğiz diyoruz. Altay Tankı'mızı şu tarihte gerçekleştireceğiz diyoruz. Bu siyasi partinin altında söylenen sözün sonucu ne olacaktır? Söylenenleri kabul etmiyoruz diyeceksen konuşturmayacaksın. Kürt kardeşlerimizi istismar ederek Türkiye'de biten bir meseleyi tekrar gündeme sokmaya niçin arzu içerisindesin. Bunun sorumlusu bunu buraya oturtanlardır. Sadece bu değil. Ali Babacan'da Türklükten şikayetçi. Onun bir partilisi de hanımefendi anayasadan Türklüğü çıkaracağız diyor. Bunlar çok defa konuşuldu. Tekrar Türkiye'yi bu meselelerle meşgul etmek beyhudedir. Plastik bir tip olabilirsiniz ama millet yüzünüzün arkasını okuyabilecek bir haldedir. Niye hep Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü üzerinden bir tartışmayı kaşıyıp duruyorsunuz. HDP'lilerin meselelerinde ses çıkarmazlar. Sarılmanın nasıl olduğunu gösterirler.

TAKSİM'DEKİ PATLAMADA YENİ GELİŞME

Bilal Hassan'ı Edirne'den alıp yurtdışına çıkaran ekipten bir tanesinin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Bu akşam saat 18.00 sularında Edirne'den bize teslim ettiler. Bulgar Bakan ile görüştüm başka bir adreste bulmuşlar. Minnettar olduğumuzu kendilerine ilettik.

KCK'nın Türkiye siyasi sorumlusu halen HDP'de milletvekilliği yapıyor. Partinin kendi saymanını biz zati kendisi atıyor. Paranın nasıl gideceğini talimatla ortaya koyuyorlar. Arkadaşlarımızın başarılı çalışması sonucu... HDP'ye aktarılan Hazine yardımının ve kaynaklarının nasıl kullanıldığına yönelik.

POLİSLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNE DÜZENLEME

15 Temmuz Türkiye'de kurumların travmasıdır. Arınma ve tasfiye süreci ortaya koymak durumundaydık. Kanunun bize yönlendirdiği şekilde adımlar dizisi söz konusu. Polis başarılı işler yaptı. 21 bin amir sınıfında kişi vardı 6 bin 700' düştü. Polis teşkilatı usta çırak teşkilatıdır. Şu hat koptu mu bu hattı inşa edilmesi 15 yıldır. Buna rağmen 130 binin üzerinde yeni polis aldık. Emniyet teşkilatının yarısına yakınında değişiklik söz konusu oldu. Bu zor dönemi karakoldan organize suç gibi önemli birimlerde önemli mücadele verildi. Dönem dönem sıkıntı çektiğimiz alanlar olmadı değil. Yıllardan beri gelen alışkanlıklar da var. Polisimizde yeni adım atıyoruz. Polis akademisiyle ilgili çalışma yaptık. Teftiş heyetlerimizi daha iyi noktaya taşımak için çalışmalar yaptık. 1 yıldır üniversiteden hocalarımızla sahada çalışma yaptık. Değerlendirme yaptık. Polisimizin çalışma saatleri 3 grup 12 36'da çalışıyordu. İline göre değişiyor. 12 36 çalışan polisimiz 4 grup çalışacak ve dinlenmesinden feragat etmeyecek. 7 Ocak itibariyle bu başladı. Ek göreve çıkılıyor. Bunun karşılığında mesai almıyorlar. Mesaimiz var yüzde 52'ye çıkardık. Bu da yeni gelişmelerden bir tanesi. Ek hizmete gidiyorsa amiri 1 ay içerisinde dinlenmesi için telafisini verecek. Bazı bölgelere kimse gitmiyor diye, o bölgeleri gözeterek 4'ü 2'ye düşüyoruz. Şarktan döndükten sonra istediği vilayete gidebilecek oradan rotasyon yemeyecek. Şark sürelerini düşürmüş idik. 6 yıllık şark süresi bırakmıyoruz. Süreleri düşürüyoruz ve 3'ten aşağıya düşürmüyoruz. 1 kişi 2 şarkı birlikte yapmak istiyorsa o şartı sağlayacağız. MEB'de uygulanan sınavlar vardı. Polisimiz 3 oturuma gidip 1 oturum alabiliyordu. Polisimizde bu tip ek görevlere gittiğinde 3 oturuma gidiyorsa 3 oturum parası alacak. Şu anda 2 şark var. 2 hamlemiz olacak. 1 şarka döndürebilir miyiz diye bakıyoruz. Bir de 2 şarkı birleştirip kısaltabilir miyiz diye bakıyoruz.

"POLİS İNTİHARLARI BİNDE 15"

FETÖ tarafından çok kullanılan polis intiharları konusu var. Türkiye'de binde 15 seviyesinde. Bu konuda uzun zamandır çalışma yapıyoruz. Birçok şeyi açıklayamıyoruz. İntihar konuştukça tetiklenen bir şey. Ortalama Avrupa çerçevesinde benzer oranlar var. Hiçbir teşkilatta evlilik izni yok bizde var. Evlilik yıldönümünde idari izin var. 2016'da polis intiharı binde 22. 2017'de binde 19. 2020'de binde 11. Pandemi sonrası binde 26'ya çıkmış. Evlilik sebebiyle büyük bölümü dörtte birinden fazlası evlilik çatışmasından çıkıyor, sanal bahis sebebiyle çıkıyor, duygusal sebeplerden çıkıyor. İddiaların hepsi siyasal saiklerle önemli meseleyi bizi öyle noktaya getiriyorlar ki, biz bunlarla ilgili teyakkuz halindedir. Polis nezdinde bizim çözemeyeceğimiz konu yok. Bir kısmı emniyette psikoloğa gitmek istemiyorum diyor. Dışarıda psikolojik tedavi almak isteyenler onun da maliyetini biz karşılayacağız. 300 polis memuruna 1 emniyet müdürü verdik.

Polisin üzerinde ciddi bir siyasal baskı oluşturmaya çalışan yapı söz konusu. 3600 geldi. Emeklilikte rahat edebilecekleri durum var. Polisin sandığı vardı. Ankara Sigorta'yı bizden istediler. Değerlendirmeler yaptık satmama kararı aldık. Bu yıl POLSAN'ın karı 2.5 milyar. Bundan kim istifade ediyor. TBMM zorunlu üyelik getirdi. 110 bin üyemiz bugün emekli olsa 1 milyon 600 bin lira alacak. 69 bin 585 personelimiz geçen sene evlilik yıl dönümü kullanmış. Merkez birimlerimizde haftada 2 saat spor izni var. Bir ufak miktar ihtiyacımız daha var.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

Bu sabah Uşak'taydık. Operasyon vardı, oraya gittik. Projeli bir operasyon. Burada operasyonlarda bazen 'devlet görmüyor mu diyenlere' biz görüyoruz ve dillendirmeye çalışıyoruz. Bugün 4 saat 2022'de kadına şiddetle ilgili ne yapabiliriz diye değerlendirdik. Bizim liderliğimizi Aile Bakanlığı yapar. Ama hepimizin görevleri var. Biz KADES imdat butonu yaptık. 4 milyon 800 bin kadın bunu indirdi. 613 bin ihbar geldi. Yarısı asıllı. 300 binine müdahale ettik. Şimdi akıllı olmayan telefonlara da çalışıyoruz. Elektronik kelepçe takılıyor. Bin 500 kapasiteli kelepçemiz var. Bunun dışında birçok adım atıyoruz. Sadece kadını değil erkeği bilgilendirmemiz lazım dedik. Bu yıl hedefimiz 9 bin erkeğe bilgilendirme ortaya koyuldu. Bin 200 üzerinde merkez kuruldu. KADES'te yabancı dil seçeneği koyduk. Karakolları barıştırma merkezi olmaktan çıkardık. Bu bizim işimiz değil. Kendi çalışmalarımızı izleme merkezi kuruyoruz. Kadın erkek meselelerinde, boşanma aşamasında erkek kadına bir yerde konuşalım diyor tartışma alevleniyor şiddet uyguluyor. Düşünüyoruz, kaymakamlarımız var kameralı odalarımız var böyle bir talep gelirse yapmak için çalışmamız var. İzleme merkezi kuracağız. Şiddet rakamları dünyada almış başını gitmiş. Bizim için biri bile fazladır.

2023 PASAPORT HARÇLARI

Dünyada cip krizi olmasına rağmen Türkiye rekor kırdı. Yerli pasaportumuz var. Bu yıl milyonlarca pasaport basabilme kapasitemiz var. Zor bize pasaport ürettirdi. Normalde 2 milyon 100 bindi. Bu yıl 4.5 milyon taleple karşılaştık. Benim acil işim var yurtdışına çıkacağım diyen kimse mağdur olmadı. Yılbaşından itibaren başvuru yapanların pasaportlarını veriyoruz. Birçok yerde uyguladık. Bazı nüfus müdürlüklerimiz 31 Aralık'tan önce harcını yatıranlardan fazla almış. Biz cuma akşamı talimat verdik. Ek harç ödenmesine gerek yok.

SİNAN ATEŞ SUİKASTI

Kemal Kılıçdaroğlu bizi de uyuşturucu satıcısıyız, organizasyon içerisindeyiz gibi iddialarla suçladı. Siyasetin kendine göre ahlakı vardır. Devlet yerinde duruyor. herkes işini yapıyor. 2021'de 1 tane faili meçhul cinayet yok. 2022'de 2 tane faili meçhul var. Onlarda 2 ay içerisinde çözüldü. Türkiye tarihinde görmediği titizlikle çalışıyor. Bu olayda da mahkeme kendi işini yapıyor. Siyaset sosyal medya üzerinden fail oluşturmaya çalışıyor. Toplumda biz ne yaparsak yapalım yargı oluşturmak istiyor. Böyle saçma bir şey söz konusu değil. Olayın organize edeni dahil taşıyıcı dahil olmak üzere tutuklanması gerekenler savcı bunları tutukladı ve hala yürütülüyor. Onlar buradan siyasal sonuç oluşturmaya çalışacaklar. Bunun ortaya koyduğu süreç ve iddiaları ortaya koyanlar meseleyi bundan sonuç alamaz. Sayı Bahçeli de bugün net şekilde ifade etti. Organize suç örgütlerinin peşine takılan bir muhalefetten bahsediyoruz. Şu ana kadar faillerle ilgili bilinmezlik söz konusu değil. 1 kişi var bulmaya çalışıyoruz, bulacağız. Bu sürecin hepsini biz bulmuşuz. 2 özel harekat polisinin olayda olmasını onlar mı bulmuş, biz bulmuşuz. Nereden ne bulsam da önümüzdeki süreci istismar etme amacı taşıyorlar. Onlar konuşacaklar emniyet yargı işini yapıp çıkacaklar.

İBB'DEKİ TERÖR SORUŞTURMASI

Bir insanın ağzına yalan yuva yapmışsa, bir insan, Allah'tan utanmıyorsa, kuldan utanmıyorsa ben ne yapabilirim. Biz İBB'ye çökmeye mi çalışıyoruz? İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini hepimiz bilmiyor muyuz? Peki aday olduğunda İBB ne olacak? Bizim bir tek derdimiz var belediyeyi kanunlara göre idare edin. Şafak Duran, bunların belediyede ne işi var? 1668 terör iltisaklı var. Bunun 500'ün üzerinde olanı savcılığa verildi. 484'ü belediyede çalışma yetisine sahip değil. Biz bu tespiti yapmakla suçlu muyuz?

Terör örgütüne bizim güvenlik birimlerimizin kayıtlarına göre ya dağa çıkmış ya şehir yapılanmasında olan bunlarla irtibatı olan, kendisi veya birinci derece yakın olup dağda ölüp, sözde değer ilesi olarak nitelendirdiği ailesini işe koymak için bir kural belirlediği 36 aile bulduk. Bu insanlar belediyede çalışmalı mı? İBB kantin görevlisi çalışan B.Ö., erkek kardeşi olarak çalışan S.Ö. 2015 yılından beri PKK/KCK'ya katılım yaptı, günümüz itibariyle kırsalda silahlı faaliyet yürütmektedir. Biz bunu bulduk.

Biz bunu güneydoğudaki belediyelerde engellemişiz. İBB'de HDP/PKK ile hangi pazarlık yapılmış ben bilmem, Pervin Buldan biliyor. Bu adamları aynı yöntemle almışsın, değer ailesi yöntemiyle. Ben bunu 9 Aralık 2021'de söylemişim. Benim belediyede çalışanlarla bir derdim yok ki. Benim derdim terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olan, sözde değer ailesi olanlarla.

Bizim kimseyi görevden almak gibi bir niyetimiz söz konusu değil. Bizim tek derdimiz var, terörü temizlemek. Çıkıp yalan söylemez bir belediye başkanı. Bugün İBB Başkanı milletin gözüne baka baka yalan söylüyor.

"BEN ÖMRÜMDE YALAN ÜZERİNDEN BU KADAR SİYASET YAPAN BİR ADAM GÖRMEDİM"

Bizim İzmir'deki soruşturmamız Ağustos ayının sonunda bitti. O kanun geçmiş bir kanundur. O kanun ortadan kalktı. Ben terör örgütü mensuplarını orada tutar mıyım? Elimde imkan olsa ben bir dakika tutmam. Şu an yapacağım bir tek var o da şu. Bunlar devlet memuru olsa başka türlü işlem yaparım, özel sektör olsa başka işlem yaparım. Yaptığım işlem savcılığa, tevdi raporu dediğimiz, bizim müfettişlerimizin raporunu yollamak. İddia bizim iddiamız, karar verecek olan yargıdır. Ben ömrümde yalan üzerinden bu kadar siyaset yapan bir adam görmedim. İstanbul bir bulaşıklıkla karşı karşıyadır, en kısa zamanda kurtulacağına inanıyorum. Ben de bir İstanbul seçmeniyim ama ben bu kadar yalancı bir İBB başkanı görmedim. Ben kanun neyse ona bakarım. Biz görevimizin ne olduğunu biliyoruz.