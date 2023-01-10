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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

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#Recep Tayyip Erdoğan#Irak#Muhammed Şiya Sudani
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 20:15

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti. Irak’ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye’ninki kadar önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Irak#Muhammed Şiya Sudani

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