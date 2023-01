Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Destek paketini 150 milyar liraya çıkardık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan destek paketinin limitinin 150 milyar liraya çıkarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir masa kurmuşlar etrafında 6 kişi, bir de gözükmeyen var 7. Bunun dışında kimler var bilmiyoruz. Ha bire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet aday çıkarsınlar diye bekliyor. Herkes aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar görünürde 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanında bismillah diyerek ekmek teknesinin başına geçip her akşam elhamdülillah diyerek evine giden tüm kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum. Dünyanın her yerinde esnaf vardır. Ülkemizin esnafı ve misyonu çok farklıdır. Anadolu'nun kapılarını ecdadının kılıcının gücü, yüreğinin cesaretiyle açtık. Gönülleri fethede ede bu toprakları vatanımız haline getirdik. Devletimizin omurgasını da esnaflarımızı merkeze alarak bina ettik.

Darbeci hainlere sokakları dar eden vatandaşlarımızdan önemli bir kısmı esnaflarımızdı. Sivil şehit ve gazilerimiz arasında ilk sırayı esnaflarımız alıyor. Birileri sosyal medya mesajlarının tonuyla meşgulken esnaflarımız ölüm kusan silahlara meydan okuyordu. Esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak biz de sizlerin içinden çıkarak buralara geldik. Esnafta huzur varsa şükür varsa tamam diyoruz. Yok orada sıkıntı görüyorsak, şikayet duyuyorsak hemen dikkatimizi öne çıkan meselelerin çözümüne yöneltiyoruz.

Esnaflarımızın bir kısmı bu çok önemli, benim zararım o kadar fazla değil, daha çok ihtiyacı olan arkadaşlar var, önce onlara verin diyen esnaflar kendilerine sunulan parayı iade ediyor. Ne bu ülkeye, ne bu millete hiç kimse diz çöktüremez. Biliyorsunuz Anadolu'da esnaf demek, ahi demektir. Ahi demek de kardeş demektir. İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat. Ahilik teşkilatının piri hak ile sabır dileyip gelen bizdendir buyuruyor.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI DA ESNAFLARLA BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

İlk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi nasıl esnaflarımızla birlikte kurup bu günlere getirdiysek darbeci, terör örgütlerinin pençesinden esnaflarımızla kurtardıysak 20 yılda gerçekleştirdiğimiz altyapıyı nasıl esnaflarla tamamladıysak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da esnaflarla birlikte inşa edeceğiz.

Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının sembolü 2023'te saflarımızı daha da sıklaştırıyor muyuz? Ülkemizin kazanımlarına göz dikenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun.

"DALGALANMALARI GÖĞÜSLEMEK İÇİN ÇOK BÜYÜK MÜCADELE VERDİK"

Dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını yaşadık. Bunla birlikte küresel emtia ve gıda tedarik zincirlerinde kırılmalar başladı. Yetmedi, savaşla üstüne bir de enerji krizi eklendi. Gelişmiş ülkeler dahil tüm ekonomiler hayat pahalılığının başını çektiği ciddi krizlerle uğraşıyor. 60-70 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele ediliyor. Türkiye bu süreçten kendini pozitif olarak ayrıştırmayı başarmıştır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik sinsi oyunlar pervasızlığa dönüştü. Bu tehdidin faiz, döviz kuru ve enflasyon üzerindeki sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. Bu dalgalanmaları göğüslemek için çok büyük mücadele verdik. Her kesimin, özellikle de esnaflarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık. Salgın döneminde esnafa sadece gelir kaybı ve kira desteği olarak 4,6 milyar lira kaynak aktardık. 3-5 bin lira civarında hibeler olarak verdiğimiz destek 4,3 milyar liradır. Halkbank kredilerinde 2020 ve 2021 yıllarında 14 milyar liralık ertelemeler yaptık. 850 milyar liralık borçların yeniden yapılandırılmasını temin ettik. Vergi ve SSK borç yapılandırmalarında kredi garanti kefaletlerinin yükseltilmesine, mali sicil affına kadar pek çok kolaylık sağladık. Bunlardan biri de kazancı basit usulle tespit edilen esnafı gelir vergisi dışında tutarak beyanname verdirtmedik. Bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık.

ESNAFA MÜJDE

Son 20 yılda esnafımıza verdiğimiz destekleri saysak saatler günler sürer. Esnafın Halkbank'tan kullandığı kredi limitini 5 binden 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüşe paralel olarak esnafın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık. Hazinemiz esnaflarımızın kredi indirimlerini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 milyar liralık kaynak kullandı. 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden 136 bin esnafımız yararlandı. 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıyoruz. Ayrıca birinci ve ikinci risk grubunda bulunan ve esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk grubundaki esnaflara da yararlanma imkanı getiriyoruz. Böylece binlerce esnafımızın da yüksek tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz. Paraf kartı bulunan esnafımız kredi kartı harcamalarına 3 ay ödemesiz olmak üzere 12 ay vadeli yüzde 9,75 faizli taksitlendirme yapabilecektir. Paraf Troy kartı olan esnafın hammadde ve malzeme alımlarında kredi kartı kullanım limitini 150 bin liraya yükseltiyoruz. Yeni müjdelerimizin esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz yıl esnaflarımızın kooperatifler vasıtasıyla kullandığı kredi 123,2 milyar lirayı bulmuştur. Bunun 90,5 milyar lirası faiz indirimli kredidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin bir ayağını da ilk iş yerim projesi oluşturmaktadır. 1 milyon altyapılı arsa kampanyamızdan en başta esnafların yararlanacağını düşünüyoruz. Birlikte üreterek birlikte çalışarak ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek yok.

"NİSBİ YAVAŞLAMA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ"

Geçtiğimiz dönemde sadece küresel krizlere karşı insanımızı korumakla kalmadık, ekonomi programımızı engelleri aşacak, daha büyük hedeflere yönelebilmemizi sağlayacak şekilde oluşturduk. Yatırım, istihdam, üretim, cari fazla ve ihracat ile ülkemizi büyüme esasına dayalı politikamızı kararlılıkla uyguladık. Milli gelirimizdeki döviz kurundaki aşırı yükselişten kaynaklanan nisbi yavaşlama yeniden yükselişe geçti. İstihdamda31,5 milyonla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. İhracat Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 36 milyar dolardan geldik. Nereden nereye...

"BİR TANE DAVULA 6 TOKMAK BİRDEN İNECEK"

Karadeniz gazından yeni petrol kuyularına kadar her alanda çok büyük atılım içindeyiz. Memur ve çalışanlara yüksek oranlı zamlarla refah kaybını telafi ediyoruz. Bu yıl uzun süredir emek verdiğimiz projelerin hayata geçtiğine şahit olacağız. Biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aylardır milletin huzurundayız. Ama er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki seçimlerde adaylar çıkmıştı, yarışmış ve milletin seçimiyle sandıkta ipi göğüslemiştik. Karşımıza çıkabilen ya da çıkartılabilen aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim. Bir masa kurmuşlar etrafında 6 kişi, bir de gözükmeyen var 7. Bunun dışında kimler var bilmiyoruz. Ha bire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet aday çıkarsınlar diye bekliyor. Herkes aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar görünürde 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Ülkemizde Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor. Bunların Cumhurbaşkanı 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış. Güven ve istikrar. Ülkenin ve halkın hiçbir meselesinde özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye başına geçirsin ki. Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon oyla cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta birkaç yüz bini bulmayan oy gücüyle onu yöneten sistem olacak. Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, şahsiyeti olabilmesi mümkün mü?

"SİVİL DARBE TEŞEBBÜSÜDÜR"

Bunlar cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu akıl tutulmasının bedelini millet ödeyecek. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş bozar. Yıllarca istikrarsızlıktan çok çekmiş bizim gibi ülkeye böyle bir model önermek hakarettir. Bu ülkede 6 ayda, senede bir seçim yapıldı. İstikrar diye bir şey kalmış mıydı? Mutabakata vardık dedikleri bu sistemin mevcut anayasaya aykırı olmasıdır. Sivil darbe teşebbüsüdür. Uzaktan kumandayla hareket edecek Cumhurbaşkanı adayına oy verin demek milletin aklıyla alay ediyor demektir. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de bu adayın iradesine ipotek koyan vasilere itibar eder. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler. Bu kadar çok Cumhurbaşkanı silüetinin olduğu yerde eser de hizmet de olmaz.

esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman olduğu gibi 2023'te de kendisi ve ülkesi için en doğruyu yapacaklarından şüphe duymuyorum. Allahım, cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle! Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semâvî musibetlerden koru! Kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip eyle! Rızkımız gökte ise yere indir, yer altındaysa yeryüzüne çıkar, uzakta ise yakınlaştır, zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helâl eyle Allah’ım!