Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili Kılıçdaroğlu; Altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2: Kime sattı? Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki gün önce AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programına katılmıştı. Programda konuşan Bakan Soylu, "Türkiye yönetmeye talip oluyorlar değil mi? Altılı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey söylemek istiyorum, bir de o altılı masadaki diğerlerine. O masada Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk altılı masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." demişti.

Gözden Kaçmasın

Ukraynadan flaş Kiev iddiasıUkrayna'dan flaş Kiev iddiasıHaberi görüntüle

Bakan Soylu, "Eğer kendilerine biraz saygıları varsa, o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, benden sonra bizden sonra hangi temsilci ile bunu bir büyükelçiliğe gönderdin, bunu redakte ettirdin? Kendilerine, kendilerinin sorumlu olduğu tabana ve bu aziz milleti en ufak bir saygıları varsa sorsunlar. Bu ülke öyle büyükelçilere beline kadar eğilip, onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla, oyunlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bu ülke, bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için elinden geleni yapanları çok görmüştür" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İstanbul Zirvesi’nde silahları susturacak büyük adımİstanbul Zirvesi’nde silahları susturacak büyük adımHaberi görüntüle

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI: GRUP TOPLANTISINI BEKLEDİK CEVAP GELMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Kılıçdaroğlu; Altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1:
Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2: Kime sattı? Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi"

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik