Bakan Soylu'dan 'CHP belediyeler için özel birim kuruldu' iddialarına cevap

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Bakan Soylu, videolu paylaşımında, "Devleti itibarsızlaştırmak, denetimi etkisiz kılmak, böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez. "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu." Yalanı... Doğrular, rakamlarıyla videoda" ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu, yayınladığı videoda araştırma ve ön inceleme sayılarını açıklayarak şunları söyledi:

- 31 Mart 2019 tarihinden 8 Ağustos 2022 tarihine kadar araştırma ve ön inceleme sayısı toplam 2428. Araştırma ve ön inceleme onayları içinde yüzde 34'ü AK Partili belediyelere, yüzde 41'i CHP'li belediyelere, yüzde 10'u MHP'li belediyelere, yüzde 5.9'uda HDP'li belediyelere ait.

- Bunun bir aşama sonrasında da verilen araştırma onayları çerçevesinde, soruşturma izni ve sayısının dağılımı toplam 583 onay. Yüzde 33.3 AK Parti, yüzde 35'i CHP, yüzde 11'i MHP, yüzde 14'ü HDP şeklinde bir dağılım söz konusu.

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Soruşturma izni verilmemesi kararlarını da ise yüzde 36.7 AK Parti, yüzde 43.4 CHP, yüzde 9.15 MHP, yüzde 3.4 İYİ Parti, yüzde 3.9 HDP şeklinde dağılım mevcut.