Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu'dan 'CHP belediyeler için özel birim kuruldu' iddialarına cevap

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Soylu#CHP#Belediye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 19:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu" iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile cevap vererek, iddia sahiplerini özür dilemeye davet etti.

Haberin Devamı

Bakan Soylu, videolu paylaşımında, "Devleti itibarsızlaştırmak, denetimi etkisiz kılmak, böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez. "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu." Yalanı... Doğrular, rakamlarıyla videoda" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, yayınladığı videoda araştırma ve ön inceleme sayılarını açıklayarak şunları söyledi:

- 31 Mart 2019 tarihinden 8 Ağustos 2022 tarihine kadar araştırma ve ön inceleme sayısı toplam 2428. Araştırma ve ön inceleme onayları içinde yüzde 34'ü AK Partili belediyelere, yüzde 41'i CHP'li belediyelere, yüzde 10'u MHP'li belediyelere, yüzde 5.9'uda HDP'li belediyelere ait.

- Bunun bir aşama sonrasında da verilen araştırma onayları çerçevesinde, soruşturma izni ve sayısının dağılımı toplam 583 onay. Yüzde 33.3 AK Parti, yüzde 35'i CHP, yüzde 11'i MHP, yüzde 14'ü HDP şeklinde bir dağılım söz konusu.

Haberin Devamı

Soruşturma izni verilmemesi kararlarını da ise yüzde 36.7 AK Parti, yüzde 43.4 CHP, yüzde 9.15 MHP, yüzde 3.4 İYİ Parti, yüzde 3.9 HDP şeklinde dağılım mevcut.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süleyman Soylu#CHP#Belediye

BAKMADAN GEÇME!

Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!

Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump