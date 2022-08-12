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Bakan Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı: Piyasaları manipüle etme gayretinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum

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#Nureddin Nebati#Kemal Kılıçdaroğlu#ÖTV
Bakan Nebatiden Kemal Kılıçdaroğluna ÖTV yanıtı: Piyasaları manipüle etme gayretinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 19:57

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Bakan Nebati, "Kılıçdaroğlu, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum.

Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat’a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm. Sizin bu manipülasyonunuzu espiriye alarak “tam ÖTV’yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu” şeklinde bir söz söyledim.

Ben şimdi size durumu anlatayım; “Vergi politikaları” belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır.

Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız.

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Sayın Kılıçdaroğlu, ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmanızın dışında ülkemize bir faydası yoktur.

Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşlarımızın araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki, şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur.

Öte yandan Türkiye Ekonomi Modelimizin ana omurgalarından biri olan üretimde yerli ve milli projelerimizi destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillerin vergisini yüzde 60’tan yüzde 10’a indirdik.

Bu kapsama giren ve 2023 yılında yollarda olacak milli markamız TOGG’u karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizler yerli ve milli üretimin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

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#Nureddin Nebati#Kemal Kılıçdaroğlu#ÖTV

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