Bakan Soylu: Hepsinin ümidi bu büyük coğrafyadır

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi toplantı, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Mardin’de Dargeçit ilçesini ziyaret etti. Bakan Soylu, esnafları ziyaret ederek hayırlı kazançlar temennisinde bulunurken karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet edip taleplerini dinledi, çocuklarla yakından ilgilendi.

Bakan Soylu, daha sonra Özgürlük Parkı'ndaki gerçekleşen “Dargeçit Gençlik Buluşması” etkinliğine katılarak gençlerle bir araya geldi. Programda konuşan Soylu, içinde gelecek, sevgi, heyecan, kardeşlik, samimiyet olan bu güzel tabloyu karşısında görmenin, bu tablonun bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, “Artık terörü, yoksulluğu, fukaralığı elimizin tersiyle iteceğiz, güçlü ve büyük Türkiye ile hep beraber adım atacağız. Biz kardeşiz. O gün belki elimizde imkan yoktu ama bugün her şey yapılmaya çalışılıyor. 81 ilde üniversite, mezralara kadar yol, neredeyse birçok yere doğal gaz ulaştırılmaya çalışılıyor. Kadın merkezleri, gençlik merkezleri, spor salonları. Her şey ne varsa getirilmeye çalışılıyor. Ömerli'de uzun yıllar sonra ilk kez göç durdu, tersine göç başladı. Dargeçit'te de başlayacak. Hakkari'de 2016 yılında tıp fakültesini kazanan öğrenci sayısı sıfır. 2020'de 5, 2021'de 19, 2022'de 26. Bu yıllar arasında ne değişti? Bir tek şey, terör bitmiş, herkes işine bakmış. Aileler de çocuklarının geleceği için çaba sarf etmiş. Bu kadar net. Herkes kafasını kendi işine vermiş. Batı’da ne varsa Doğu’da bütün imkanların aynısı var" dedi.

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“HEPSİNİN ÜMİDİ BU BÜYÜK COĞRAFYADIR”

Türkiye’nin etrafındaki coğrafyanın ümidi olduğunu belirterek etrafındaki coğrafyaya sırtını dönemeyeceğini ifade eden Soylu, “Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Biz etrafımızdaki coğrafyadan sorumluyuz. Biz büyük bir medeniyetin evladıyız. Ne Irak'a ne İran'a ne Suriye'ye sırtımızı döneriz. Ne Orta Doğu'ya ne Balkanlar'a, Afganistan'a hiçbirine sırtımızı dönmeyiz, çünkü onların hepsinin ümidi bu büyük coğrafyadır. Şunu bir kardeşiniz, Türkiye'nin İçişleri Bakanı, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum, biz göremesek de inşallah siz göreceksiniz. Anadolu coğrafyası, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar bu topraklar, Suriye'ye, Irak'a, Afganistan ve Pakistan'a huzur ve barışı getirecek. Herkes bu coğrafyaya bakarak dünyada batı emperyalizmin bir şekilde baskılamaya çalıştığı, huzursuz yaptığı bu memleketlere bu barışı Anadolu coğrafyası getirecek Bunu 600 yıl boyunca sağlayan ecdadın torunlarıyız” ifadelerini kullandı.

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“ONLAR BU KONUDA CEHALET İÇERİSİNDEDİR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında kullandığı ifadeleri eleştiren Bakan Soylu, “Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın. Onlar bu konuda cehalet içerisindedir. Osmanlı ile kendi geçmişimizi ihanetle suçlayan anlayışı elbette kimsenin kabul etmesi mümkün değil, doğru da değil. O bir cehalettir, tam kutuplaştırma ve kamplaştırmadır. O geçmişine, soyuna, sopuna bühtan etmektir. Elbette kınanacak bir hadisedir, ve biz bunu kınıyoruz. Kem söz sahibine haizdir bu kadar basit” dedi.

Ülkede artık herkesin inancını, kimliğini, etnik kökenini rahatça ifade edebildiğini aktaran Bakan Soylu, “Kimsenin kendi inancından, kimliğinden, etnik kökeninden, mezhebinden kendisini ifade etmesini sakladığı durumu ortadan kaldırdık. Bugün dindarım diyen rahat bir şekilde dindar olabiliyor. Bu ülkenin başı açıkta, başı örtülü de Valisi, Subayı var. Bir problem var mı? Yok. Herkes kendi anlayışı içerisinde bir arada olabilme kabiliyetine sahip. Kendi standartlarını, insanların standartlarını yükseltmeye istiyor Türkiye. Ama kavgayı kendi içine taşınmak istiyor. Yıllardan beri. Tayyip Erdoğan Türkiye’yi buradan çekti aldı” diye konuştu.

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“TAYYİP ERDOĞAN'IN İSTİKAMETİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİK”

Türkiye'nin geçmişte darbelerle 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl geriye götürüldüğünü belirten Bakan Soylu, “Bizim tercihlerimizi ortandan kaldırdılar. 1960’da darbe, 71’de muhtıra, 80’de darbe, 28 Şubat 1997’de darbe yaptılar. 27 Nisan’da e-bildiri yayınladılar. 15 Temmuz’da darbe yapmaya çalıştılar. Bal gibi bu ülkeyi yönetiyoruz. Bugün tahıl koridorunda problem olduğunda Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta problem olduğu zaman kimse Amerika'yı adam yerine koymuyor ama Tayyip Erdoğan'a 'Bu problemi çözer misin?' diyorlar. Demek ki biz becerebiliyoruz ve üstesinden gelebiliyoruz. Bu ben dindarım diyen Allah’a şükür diyebiliyor. Bugün ben Kürt'üm diyen diyebiliyor. Bugün ben Alevi'yim diyen diyebiliyor. Ama dün diyemiyordu. Bu özgürlüğü Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'ın politikası, siyaseti ve anlayışı getirdi." dedi.

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"Onlar bizi biçmeye çalıştılar, bizi istikametimizden alıkoymaya çalıştılar biz tam tersini yaptık" diyerek sözlerine devam eden Bakan Soylu "Onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz Marmaray'ı açtık, onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz Avrasya Tüneli'ni açtık. Onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz İHA'ları, ATAK helikopterlerini ürettik. Onlar bize 17-25 Aralık'ı yaptılar, biz bu ülkede dünyanın en büyük havalimanının temelini attık. 6-8 Ekim olaylarını yaptılar, Yüksekova Havalimanı'nı açtık, Doğu ve Güneydoğu'yu terörden temizledik ve gençlerimizin yarına daha güçlü bir şekilde yükselmesini sağlayabilecek adımlar attık. Onlar bizi birbirimize düşürmeye çalıştıkça biz kardeşliğimizi kucakladık. Tayyip Erdoğan'ın istikametinden hiç vazgeçmedik. Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'yi güçlü ve büyük bir Türkiye haline getirmeye çalışmıyor. 2023 sadece Cumhuriyetimizin birinci asrı olmayacak. Aynı zamanda öyle bir yükselişi başlatacak ki bütün dünyaya parmak ısırtacak. Siz çok güçlü bir memlekette çok güçlü bir nesil olarak hayatınıza devam edeceksiniz ve sadece kendi memleketinize etrafınızdaki coğrafyaya da faydanız olacak” ifadelerini kullandı.

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Programda, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı da birer konuşma yaptı. Bakan Soylu, gençlerin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkıları dinlerken "Merdo" türküsüne eşlik etti. Program Bakan Soylu’nun gençlerin sorduğu soruları da yanıtlamasının ardından son buldu.