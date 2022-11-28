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Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

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#Süleyman Soylu#Taksim#Saldırı
Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassanın kardeşi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 01:16

İçişleri Bakanı Soylu, “Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi” dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'de katıldığı sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendiğini belirtti.

Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi."

Bakan Soylu, Bayrampaşa'daki bir terör saldırısının engellendiğini aksi durumda tarihin en büyük patlamalarından birisinin İstanbul'daki bir AVM'de gerçekleşmiş olabileceğini aktardı.

"5 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ"

Harem'de düzenlenmesi planlanan bir terör saldırısının da engellendiğinin bilgisini veren Soylu, "PKK terör örgütünün koordine ettiği İbrahim Zala, Ramazan Aslan ve Yaşar Samur isimli 3 örgüt mensubu 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Sigara paketlerine gizlenmiş, 5 kg ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Ve bunu Harem'de patlatacaklardı” dedi.

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Bakan Soylu, Anıtkabir'de keşif yapan bir teröristin yakalandığını da duyurdu.

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#Süleyman Soylu#Taksim#Saldırı

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