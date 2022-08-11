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Bakan Soylu İki önemli operasyonu paylaştı... Terör örgütüne arka arkaya darbe iniyor

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Canlı Bomba Yeleği
Bakan Soylu İki önemli operasyonu paylaştı... Terör örgütüne arka arkaya darbe iniyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 12:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu, 'Ebu Ali' kod adlı Hasan Najjar'ın 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve mühimmatla yakalandığını duyurdu. Öte yandan Bakan Soylu, Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı'nın sahte kimlikle İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

Bakan Soylu İki önemli operasyonu paylaştı... Terör örgütüne arka arkaya darbe iniyor

Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki kahraman evlatlarımıza tebrikler."

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"KARAYILAN'IN TALİMATIYLA TÜRKİYE'YE GEÇEN TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından PKK'lı Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı'nın da başarılı bir operasyonla İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

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Soylu, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen; Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu İki önemli operasyonu paylaştı... Terör örgütüne arka arkaya darbe iniyor

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına İstanbul ilinde bombalı eylem (fedai eylem) yapmak üzere gelen sözde özel kuvvetler içinde bomba eğitimi veren Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı isimli örgüt mensubu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla, sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alınmıştır.

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2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı tespit edilen teröristle birlikte, 3 şahıs gözaltına alınmıştır.

Kaldıkları yerde yapılan aramalarda silah, sahte kimlik ve dijital meteryallere el konulmuştur."

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Canlı Bomba Yeleği

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