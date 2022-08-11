Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İşte Ukrayna savaşının yeni merkez üssü... 'Donetsk'in anahtarı'nın akıbetini açıkladılar!

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
İşte Ukrayna savaşının yeni merkez üssü... Donetskin anahtarının akıbetini açıkladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 12:40

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... İki ordu arasındaki kanlı çarpışmaların yeni merkez üssü bölgenin kontrolü için kilit öneme sahip olan Pisky oldu. 'Donetsk'in anahtarı' olarak da lanse edilen Pisky için iki taraftan da çelişkili açıklamalar geliyor. İşte Ukrayna savaşındaki son gelişmeler...

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Rus güçlerinin 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamasının ardından savaş Donetsk'te yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna güçlerini bir yandan direnişi sürdürürken bir yandan da ABD silah sevkiyatının da etkisiyle bazı bölgelerde karşı saldırılara imza atıyor.

Gözden Kaçmasın

Ukraynadan sürpriz baskın... Rusyaya ağır darbe Uydu görüntüleri ortaya çıktıUkrayna'dan sürpriz baskın... Rusya'ya ağır darbe! Uydu görüntüleri ortaya çıktıHaberi görüntüle

ÇATIŞMANIN YENİ MERKEZ ÜSSÜ

Rusya, sanayileşmiş Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmek için saldırılarını sıklaştırırken doğu Ukrayna kasabası Pisky çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Rusya destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden bir yetkili, eyalet başkenti Donetsk'in sadece 10 kilometre kuzeybatısında, ön cephelerde yer alan Pisky'nin Rus ve ayrılıkçı güçlerin kontrolü altında olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Yetkili bölgedeki son durum için şu değerlendirmede bulundu;

'Pisky'de hava sıcak. Kasaba bizim ama kuzeyinde ve batısında dağınık direniş cepleri var.'

İşte Ukrayna savaşının yeni merkez üssü... Donetskin anahtarının akıbetini açıkladılar
Rus askerleri Mariupol'deki metal tesisinde devriye görevi gerçekleştiriyor... (Fotoğraf: AP)

UKRAYNA'DAN JET HIZINDA YANIT

Ukraynalı yetkililer ise Donetsk bölgesinde kritik öneme sahip olan ve 'Donetsk'in anahtarı' olarak da lanse edilen, ağır tahkim edilmiş kasabanın düştüğünü yalanladı.

Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri Donbas adlı alanı oluşturuyor. Savaştan önce Rusya lideri Vladimir Putin Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımıştı.

ABD 'RUS KAYIPLARINI' AÇIKLADI

Öte yandan Rusya'nın askeri kayıpları ile ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl Pazartesi günü düzenlediği bir brifingde, çatışma sırasında 70 ila 80 bin Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular yüzlerce subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Haberin Devamı

İşte Ukrayna savaşının yeni merkez üssü... Donetskin anahtarının akıbetini açıkladılar

Rus yanlısı ayrılıkçı güçler Ukrayna hedeflerine topçu saldırısı düzenliyor... (Fotoğraf: AP)

LAVROV YENİ HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurmuştu.

Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti.

Gözden Kaçmasın

Zelenskiden flaş sözler... Savaşın bitmesinin tek koşulunu açıkladıZelenski'den flaş sözler... Savaşın bitmesinin tek koşulunu açıkladıHaberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kırım'da Rus askeri hava üssünde patlama
daha fazla video içinKırım'da Rus askeri hava üssünde patlama
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak?

#Yaşam
BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs
Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü On binlerce mağdur var

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var

#Deterjan Pazarı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak?

#Yaşam
BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs
Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü On binlerce mağdur var

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var

#Deterjan Pazarı