İşte Ukrayna savaşının yeni merkez üssü... 'Donetsk'in anahtarı'nın akıbetini açıkladılar!

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Rus güçlerinin 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamasının ardından savaş Donetsk'te yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna güçlerini bir yandan direnişi sürdürürken bir yandan da ABD silah sevkiyatının da etkisiyle bazı bölgelerde karşı saldırılara imza atıyor.

ÇATIŞMANIN YENİ MERKEZ ÜSSÜ

Rusya, sanayileşmiş Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmek için saldırılarını sıklaştırırken doğu Ukrayna kasabası Pisky çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Rusya destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden bir yetkili, eyalet başkenti Donetsk'in sadece 10 kilometre kuzeybatısında, ön cephelerde yer alan Pisky'nin Rus ve ayrılıkçı güçlerin kontrolü altında olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Yetkili bölgedeki son durum için şu değerlendirmede bulundu;

'Pisky'de hava sıcak. Kasaba bizim ama kuzeyinde ve batısında dağınık direniş cepleri var.'

Rus askerleri Mariupol'deki metal tesisinde devriye görevi gerçekleştiriyor... (Fotoğraf: AP)

UKRAYNA'DAN JET HIZINDA YANIT

Ukraynalı yetkililer ise Donetsk bölgesinde kritik öneme sahip olan ve 'Donetsk'in anahtarı' olarak da lanse edilen, ağır tahkim edilmiş kasabanın düştüğünü yalanladı.

Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri Donbas adlı alanı oluşturuyor. Savaştan önce Rusya lideri Vladimir Putin Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımıştı.

ABD 'RUS KAYIPLARINI' AÇIKLADI

Öte yandan Rusya'nın askeri kayıpları ile ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl Pazartesi günü düzenlediği bir brifingde, çatışma sırasında 70 ila 80 bin Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular yüzlerce subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Haberin Devamı

Rus yanlısı ayrılıkçı güçler Ukrayna hedeflerine topçu saldırısı düzenliyor... (Fotoğraf: AP)

LAVROV YENİ HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurmuştu.

Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR