Zelenski'den flaş sözler... Savaşın bitmesinin tek koşulunu açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşa diplomatik bir çözüm bulabilmek adına girişimler sürerken bu alanda en önemli oyunculardan birisi Türkiye olarak ön plana çıkıyor.

Bu çabalara ön koşul açıklayarak yanıt veren ülkeler tabiri caizse topu karşı tarafa atıyor. Kremlin'den gelen barış görüşmesi şartına Ukrayna'dan yanıt geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski aylardır süren savaşın hangi koşulda biteceğini açıkladı.

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Savaşın kırımda başladığının altını çizen Zelenski, 'Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli' dedi.

Zelenski ise bu açıklamayı, Kırım'daki bir Rus üssünde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, sekiz kişinin de yaralandığı patlamaların ardından yaptı.

Ancak konuşmasında patlamalara değinmeyen Zelenski, 'Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz. "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın, Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız' dedi.

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Patlamaların meydana geldiği Novofederika yakınlarındaki Saky Askeri Üssü, Kırım'ın batısında, Rus turistlerin de tercih ettiği tatil beldelerine yakın bir konumda bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, üste mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, Ukrayna'nın herhangi bir saldırısının söz konusu olmadığını açıkladı. Zelenski'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak ise, patlamalarla ilgileri olmadığını söyledi.

Görgü tanıkları en az 12 patlama sesi duyduklarını söylerken, sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda üs çevresindeki plajlarda bulunanların panik yaşadıkları görüldü.

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Eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, geçen ay yaptığı konuşmada, Kırım'ı hedef almasının Ukrayna için 'kıyamet' anlamına geleceğini söylemişti.

ZELENSKİ İLK DEFA 'KIRIM' DEDİ

Zelenski daha önce bu konuda farklı açıklamalar yapmıştı. Ukrayna lideri, Rusya'nın ülkesini işgale başladığı 24 Şubat'tan önceki mevzilere çekilmesi halinde ateşkesi kabul edeceklerini söylemiş, Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini barış koşulları arasında saymamıştı.

RUSYA'NIN ŞARTLARI NELER?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko isebarış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna’nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtmişti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizmişti.

Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk’taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.

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Haberde Rudenko'nun şu açıklamasına yer verilmişti;

'Anlaşma, Ukrayna’nın tarafsız ve nükleersiz statüsünü geçerli kılmalı ve Kırım ile Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetlerinin statüleri dâhil mevcut toprak gerçekliklerini kabul etmeli.'

ABD, RUS KAYIPLARINI AÇIKLADI

Öte yandan Rusya'nın askeri kayıpları ile ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl Pazartesi günü düzenlediği bir brifingde, çatışma sırasında 70 ila 80 bin Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Ukrayna'nın parçası olan Kırım'ı, uluslararası toplumun meşru olmadığını vurguladığı bir referandumun ardından 2014'te ilhak etmişti

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

YÜZLERCE SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular yüzlerce subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.