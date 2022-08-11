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Ukrayna'dan sürpriz baskın... Rusya'ya ağır darbe! Uydu görüntüleri ortaya çıktı

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukraynadan sürpriz baskın... Rusyaya ağır darbe Uydu görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 08:49

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş 6'ncı ayında. İki ordu arasındaki kanlı çarpışmalar devam ederken Rusya Kırım'dan gelen haberin şokunu yaşıyor. Rusya'yı sarsan saldırının detayları ortaya çıktı. New York Times ise Moskova'nın verdiği kayıpları sayfasına taşıdı.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Savaş ülkenin doğu bölgelerinde son sürat devam ederken Rusya'da Kırım'dan gelen haberin şoku devam ediyor.

Kırım'daki bir Rus üssünde meydana gelen saldırı ile Rusya ağır yara alırken Ukrayna'dan flaş açıklamalar geldi. 

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SALDIRIYI ÖZEL KUVVETLER DÜZENLEDİ

The Washington Post'a konuşan adı açıklanmayan bir Ukraynalı yetkili saldırının özel kuvvetler tarafından düzenlendiğini duyurdu.

NYT: KAYIPLAR KREMLİN'İN AÇIKLADIĞINDAN FAZLA

New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, Saki Hava Üssü saldırısında Kremlin'in duyurduğundan daha ağır kayıplar yaşandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Kremlin aksini iddia etsene saldırıda 9 savaş uçağı kaybetti.

Ukraynadan sürpriz baskın... Rusyaya ağır darbe Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Patlamaların meydana geldiği Novofederika yakınlarındaki Saki Askeri Üssü, Kırım'ın batısında, Rus turistlerin de tercih ettiği tatil beldelerine yakın bir konumda bulunuyor.

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UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uydu fotoğrafları, Rusya'nın Kırım'daki Saki Hava Üssü'nün Salı günü meydana gelen patlamalar sonucu ağır hasar aldığını gösteriyor.

ABD merkezli Planet Labs şirketi tarafından çekilen fotoğraflardan, üste en az sekiz uçağın imha edildiği ya da zarar gördüğü anlaşılıyor.

Üste patlamalar sonrası kraterler oluştuğu ve büyük bir alanın yandığı da fotoğraflarda görülebiliyor. 

Ukrayna Hava Kuvvetleri üsteki birçok uçağın imha edildiğini açıklamış ancak Kiev yönetimi olayla ilgili olarak sorumluluk üstlenmemişti.

Ukraynadan sürpriz baskın... Rusyaya ağır darbe Uydu görüntüleri ortaya çıktı
Novofederika yakınlarındaki üs, Rusya'nın 8 yıl önce ilhak ettiği Kırım'ın batısında yer alıyor.

Uydu fotoğrafları, üssün bir saldırıda hedef alınmış olabileceğini gösteriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, üste mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, hiçbir uçağın zarar görmediğini, Ukrayna'nın üsse yönelik herhangi bir saldırısının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak da, patlamalarla ilgileri olmadığını söylemişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise 'Sanırım üsteki Rus askerleri çok basit bir kurala uymadılar. O kural da, 'Tehlikeli yerlerde sigara içmeyin'. Bu kadar basit' demişti

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ZELENSKİ İLK DEFA 'KIRIM' DEDİ

Öte yandan saldırıdan kısa süre sonra Zelenski, savaşın Kırım'da başladığının altını çizdi ve 'Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli' dedi.

Zelenski, 'Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın, Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız' ifadelerimi kullandı.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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