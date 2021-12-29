Bakan Soylu duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

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Bakan Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış.

Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz"