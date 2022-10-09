Bakan Soylu Diyarbakır'da Kur'an kursu açılışı ve hafızlık icazet programına katıldı

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Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bismil ilçesi kırsal Işıklar Mahallesinde 56 çocuğu, 300 torunu olan ve bölgede Hamo Ağa olarak bilinen Mehmet Arslan’ın oğlu iş insanı Tahsin Arslan’ın 2020de trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Muhammed Recai Arslan adına yaptırdığı Kuran kursunun açılışına ve hafızlık icazet programına katıldı. Taban alanı 500 metrekare olan ve 4 kattan oluşan, toplam 2 bin metrekare kapalı alana sahip olan kursun açılışına Bakan Soylunun yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Türkçe ve Kürtçe kasidelerin okunduğu programda konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerini ilettiğini söyledi. 18 öğrenciye de icazet belgesinin verildiği kursun açılış programında konuşan Bakan Soylu, Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan beye Diyarbakır'da böyle bir törene iştirak edeceğimizi söyleyince hem Hamo Ağaya hem evlatlarına takdirlerini, tebriklerini, Allah rızasını kazanmak için attıkları adımı bu dünya ve öteki dünyada makbul olması dileklerini iletmemi istedi. Ben buradaki bütün dostlarımıza Cumhurbaşkanımızın selam, sevgi ve muhabbetlerini iletiyorum. Bu muazzam topluluk bir kuran kursunun açılışı vesilesiyle aynı zamanda hafızlık icazet töreni için bir araya geldi. Söz önemlidir ama hal duruşu daha önemlidir. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah öteki dünyada burada okunan Kuran-ı Kerimler, iyilikler olarak oradan devam edecek dedi.