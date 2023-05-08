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Bakan Soylu: 4 yılda hayatımıza dokunan ne yaptılar?

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#Süleyman Soylu#AK Parti#Secim2023
Bakan Soylu: 4 yılda hayatımıza dokunan ne yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 11:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Zeytinburnu'nda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Muhalefete eleştirilerde bulunan Soylu, "4 yıldır büyükşehir belediyesini idare ediyorlar, hayatımıza dokunan ne yaptılar? Ankara, büyükşehir belediyesi tarafından yönetilen değil kendi kendine yönetilen bir şehir. 4 yıldır kim cumhurbaşkanı olabilir diye hayal kurdular. " dedi.

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Bakan Soylu'nun, konuşmasından satır başları şu şekilde:

Faizi düşürüp üretimin önünü açmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda Türkiye tarihinde görmediği yatırımları gördü.

Eli vicdanına giden bir kimse Türkiye 21 yılda gelişmedi, diyemez. Bir yandan PKK ile bir yandan FETÖ ile bir yandan DEAŞ ile eş zamanlı mücadele verdik. Sadece silahlı terör operasyonu yapmadık, güneydoğu ve Doğu'nun suyunu açarak yolunu açarak yine terörle mücadele operasyonu yapmış olduk.

Yerli malı haftasında masamızda fındık, kuru üzüm olurdu. Şimdi de yerli malı haftamızı yapıyoruz, Atatürk Havalimanı'nda yerli malı haftamızı teknofest ile yapıyoruz. Yerli malı haftamızda İHA'larımız SİHA'larımız, Kızılelma'larımız, KAAN'ımız var.

Gabar'da son kuyumuzun adını da Şenay Aybüke Yalçın koyduk. Erdoğan'ı kapaklarına taşıyan Avrupa dergilerine dert olsun bu. O dergilere dün İstanbul tarihin en büyük kapağını yaptı. Kılıçdaroğlu seçilse yerli malı haftasında masaya ne koyacak? 300 milyar dolar borç koyacak, yabancı danışmanlar koyacak. Milletin önüne Apo ile Selo'yu koyacak.

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VATANDAŞ HER SABAH OTOBÜS YİTİYOR

İstanbul'da, belediyenin sosyal tesislerinden içeri giremezdik. İstanbul'u herkesin İstanbul'u yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdiki yönetim de maşallah İstanbul'u spor şehri yaptı. İnsanlarımız otobüs yitiyor, metrobüs yitiyor. Kışın arabaların yanması ısınma açısından istifadeliydi. Yaptıkları tek bir şey var, bu işi kime verirsem ne elde ederim anlayışı. Erdoğan, belediye başkanlığına başladığında Haliç kokuyor muydu? Evimize misafir geldiğinde kokuya biz mi sebep oluyoruz diye utanırdık.

4 YILDIR 'KİM CUMHURBAŞKANI OLABİLİR' HAYALİ KURDULAR

4 yıldır büyükşehir belediyesini idare ediyorlar, hayatımıza dokunan ne yaptılar? Ankara, büyükşehir belediyesi tarafından yönetilen değil kendi kendine yönetilen bir şehir. 4 yıldır kim cumhurbaşkanı olabilir diye hayal kurdular. Kendi kendilerine mücadele ettiler. Şimdi de masaya kumar masası dediler. 

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#Süleyman Soylu#AK Parti#Secim2023

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