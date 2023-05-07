Bakan Soylu: Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım."

Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür



Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 7, 2023

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle

Bugün meydanlarda herkesin hayallerini gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyorlardı. Gelenler kadar otobüslere sığmayıp dönenler vardı. Böyle bir miting, sahipleniş Türkiye siyasi hayatında yok. Bu büyük bir sahipleniş. Mitingde büyük bir coşku vardı. Mitinge katılan İstanbullunun ortaya koyduğu o sahipleniş. Bir gün önce CHP'nin İstanbul mitingi vardı. Yarısı kadar insan yoktu. Bu seçim özelliği şu herkes rolünü açık oynuyor. Mesela Murat Karayılan ile aynı safta olmaktan imtina etmiyorlar. Birçok başlığın olduğu, Türkiye'ye dışardan müdahale edilmeye çalışıldığı bir aklın olduğu bir seçime gidiyoruz. Tutsaklar serbest bırakılacak diyor, öteki taraf diyor ki Selo'nun içeride durması yanlış diyor. Her şey açık çok net. Bu ülkede Tayyip Erdoğan biz Atatürk Havalimanın ABD'ye veriyoruz dese ne olur neler olur ülkede. O kadar netler ki hiç kimse umurlarında değil.

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"TAYYİP ERDOĞAN İLE BATİ VESAYETİNİ TASFİYE ETMİŞTİR"

Türkiye küresel egemenliğin şu anda en büyük çarpışma alanı. Çünkü diğerlerine nüfuz edebilmek için buraya müdahale etmeli. Biden bu sefer darbe ile değil bu sefer seçimle dedi. Tayyip Erdoğan 1960'da kurulan batı vesayetini tasfiye etti. Türkiye darbeye karşı alarm halinde onu okuyorlar. Yani aynısıyla karşı karşıyayız şu an. Tasfiyeyi yaptığın zaman Kızılelma'yı yapabiliyorsun, gazı yapabiliyorsun, petrolü çıkarabiliyorsun. Türkiye'de faili meçhul cinayet var mı şu anda. Tayyip Erdoğan ile Batı vesayetini tasfiye etmiştir. Yürütmenin şu anda elinde olduğu ancak batı yanlısı olan bir kurum yoktur. Türkiye'de medyanın batıya dönük olduğu zamanlar oldu. Amerikan Büyükelçileri bir şey söyledimi manşet olurdu. Şimdi ABD başkanı bir şey dese Türkiye onu sallamıyor.

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Ben geçmişte yaşadığım mağduriyetleri bir daha yaşamak istemiyorum diyor insanlar. İnsanların söylediği reis tekneyi batırmadı ve ben sahip çıkıyorum. Eğer batının etkisi olan ajanlar kalsaydı ilerleyebilir miydik? Türkiye'de cinayet olup da failini bulmadığımız kalmadı. Bir geleceği iyi görüyoruz. Çünkü Cumhur ittifakın bileşenleri bizim medeniyetimiz ortaya koyduğu değerleri ifade ediyor. Öbür ittifak neyi ifade ediyor kumar masanı. Bunu ben söylemiyorum bunu onlar söylüyor. Bunlar Amerika'nın çocukları. Batı yeterli sızmayı sağlayamadığı için bizzat bunları yapıyor. Kandil benden daha iyi seçim çalışması yapıyor, bir otobüsleri yok. Kandil üst üste açıklama yapıyor. Biri çıkıyor Afrin'i özgürleştireceğiz diyor bir milletvekili özerklik diyor. Vatandaşımız bunu görüyor. Gençlerde ciddi bir bize yöneliş var, çünkü gençler karşı taraftaki kakofoniyi görüyor.

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"MERAL AKŞENER TERÖR YANDAŞLARIYLA AYNI YERDE DURUYOR"

Türkiye'nin koalisyonlarla ilgili çok acı bir geçmişi var. 15 aylık bir hükümete ne yaptırabileceksiniz hiçbir şey yaptıramayacaksınız. Onların istediği de budur. İşte Tayyip Erdoğan'ın tasviye ettiği sistem budur. Bunu tasfiye ettikten sonra gelen sistem Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Son 5 yılda 15 Temmuz darbesi, pandemi, savaş, deprem yaşadık. Bir gün hükümeti tutmazlardı. Meral Akşener neyi ifade ediyor, daha önce milliyetçilik şablonu ile geldiğini ifade etti şimdi terör yandaşlarıyla aynı yerde duruyor. Ben seçime kadar konuşmuyorum diyor, bu koalisyon örneğidir. Batı o koalisyon ortaklarından birine fitneyi sokar ve dağıtır.

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"MANDA VE HİMAYECİLER BUGÜN CHP'Yİ İŞGAL ETMİŞLER"

(Baykal'a Kaset komplosu) Deniz Baykal'ın AB meselesinde Sayın Erdoğan'a dediği şey 'Sayın Başbakan derhal uçağınıza binin gelin biz sizin arkanızdayız'dı. Şimdi nerde milli bir adım atsak gözümüzü çıkaracaklar. Cumhuriyet Halk partisinde benim kanaatime göre mili değerlere bağlı gruplar geri geleceklerdir. 4 Eylül'de Sivas Kongresi yapılıyor. Büyük tartışalar yapılıyor ve neticede o heyette iki karar tartışılıyor biri manda ve himayeyi destekliyor diğerleri karşı çıkıyor. Ve oradan iki karar çıkıyor milletin geleceğini yine millet kurtarır ile manda ve himaye kabul edilemez çıkıyor. Manda ve himayeciler bugün CHP'yi işgal etmişler. Tarih diyor ki bu CHP 4 Eylül kongresinin kararlarına itiraz eden CHP'dir. 14 Mayıs'ın birkaç özelliği var. Biz büyük devlet olma özelliğimize ne zaman başladık biliyor musunuz yaptıkları her hamleye asimetrik hamle yaparak. Eğer biz itibarı az olan bir ülke olsaydık Türkiye'nin ayağına Ukrayna ve Rusya için gelmezlerdi. İkinci 14 Mayıs'ta IMF olan borcumuzun bitmesidir. Şimdi üçüncü 14 Mayıs geliyor.