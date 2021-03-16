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Haber Giriş: 16.03.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk paylaştı! 'Başarabilmek elimizde'

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Bakan Selçuk paylaştı! 'Başarabilmek elimizde'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınında dünya ülkeleri ile Türkiye'nin durumunu gösteren bir grafik paylaşarak "Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde..." dedi.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımı:

Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde...

 

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