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Haber Giriş: 03.05.2020 - 21:11,Son Güncelleme:

Bakan Selçuk çocukluk fotoğrafını paylaşıp 'evde kal' çağrısı yaptı

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Bakan Selçuk çocukluk fotoğrafını paylaşıp 'evde kal' çağrısı yaptı
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ailesiyle birlikte olduğu çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ailesiyle birlikte olduğu çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak 'Evde kal' çağrısı yaptı. Fotoğraf kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafıyla evde kal çağrısı yaptı. Siirt'te 1988 yılında çekildiğini belirttiği fotoğraf karesinde ailesiyle birlikte poz veren Selçuk, fotoğrafına 'Her eve, maske takılmayan kulakları çekecek böyle can bir kardeş lazım' notunu düştü. Selçuk'un Evdekal etiketiyle paylaştığı fotoğrafı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Bakan Selçuk çocukluk fotoğrafını paylaşıp evde kal çağrısı yaptı

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