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Bakan Özer'den müjde: 100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen

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#Mahmut Özer#Rehber Öğretmen#Müjde
Bakan Özerden müjde: 100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen
Nuran ÇAKMAKÇI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüzlerce rehber öğretmen adayının beklediği müjdeyi Hürriyet’e açıkladı.

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100 öğrencisi olan her okula bir rehber öğretmen ataması yapılacağını söyleyen Bakan Özer, “Öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını desteklemek için her türlü imkânımızı seferber ediyoruz. Öncelikle deprem bölgesindeki illerde ve sonra tüm Türkiye’de öğrencilerimizin yanındayız” dedi. Buna göre anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen bulunması zorunlu olacak.

TARİH YAKINDA AÇIKLANACAK

Bakan Özer daha önce de atamalarda rehber öğretmenlere öncelik vermeyi planladıklarını söylemiş, “Tüm öğrencilerin psikolojik danışmanlık hizmetlerine ulaşmasını sağlayacağız. Her öğrenci psikolojik hizmetlere rahatlıkla ulaşabilecek” demişti. Mevcut durumda öğrenci sayısı 300 ve üzerinde olan okullara bir rehber öğretmen ataması yapılıyordu. Bu kararın ardından öğrenci sayısı 100’ü aşan her okul rehber öğretmen kadrosu açabilecek. Bu durumda yeni atamalarda rehber öğretmenlere öncelik tanınacak. Atamaların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise yakında açıklanacak.

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#Mahmut Özer#Rehber Öğretmen#Müjde

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