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Bakan Özer: Uluslararası MTAL sayısı 10'a yükseltildi

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#Okul#MSB#Öğrenci
Bakan Özer: Uluslararası MTAL sayısı 10a yükseltildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 13:34

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinin (MTAL) sayısının, yeni açılan 3 okulla birlikte 10'a yükseltildiğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, meslek liselerinin yapılan dönüşümden sonra dünya ülkelerine örnek gösterildiğini belirterek, "28 Şubat sürecindeki katsayı uygulamasıyla öğrencilerin kapısından geçmediği ve kapanma eşiğine gelen meslek liseleri, gerçekleştirdiğimiz paradigma değişiminden sonra ülkenin geleceğine umut veren bir eğitim türüne dönüşmesinin ötesine geçerek dünya ülkelerine örnek gösterilmeye başlandı. İşte bu bağlamda Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübelerini uluslararası alana taşımak amacıyla 6 ilimizde açtığımız 7 uluslararası mesleki ve teknik Anadolu lisesiyle birlikte yeni açacağımız 3 liseyle bu sayı 10'a ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

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'BAŞVURULAR 2-26 MAYIS'TA'

Bakan Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde İstanbul Bahçelievler ve Beşiktaş, Balıkesir, Bursa, Konya, Ordu ve Ankara'da 7 lisenin 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren uluslararası öğrenci kabul etmeye başladığını ifade ederek, "2023 yılında 3 yeni uluslararası meslek lisesini açarak, mesleki eğitimde uluslararasılaşmanın artırılmasını hedefledik. Bu doğrultuda Konya Karatay Celaleddin Karatay MTAL tarım alanında, Ankara Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji MTAL yenilenebilir enerji teknolojileri alanında, Antalya Serik Borsa İstanbul MTAL konaklama ve seyahat hizmetleri alanında uluslararası öğrenci kabul edecek" dedi.

Özer, uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerine başvuru sürecinin, 2-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından yazılı sınavın 4 Haziran, sözlü sınavın da 4-9 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Sonuçları 12 Haziran'da ilan edeceklerini belirten Özer, öğrencilerin Türkiye'ye geliş ve okullara yerleştirilme işlemlerinin ise 11-15 Eylül'de yapılacağını kaydetti.

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#Okul#MSB#Öğrenci

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