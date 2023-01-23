Bakan Özer: Tüm köy okullarını 3 ay içinde açacağız

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Ankara'da, 'Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları Çalıştayı' düzenledi. Çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in sunumuyla başlayan çalıştayda daha sonra Bakan Özer konuştu.

Özer, İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetleyerek, "İsveç'in son zamanlarda bardağı taşıran hamleleri devam ediyor. Öncelikle Cumhurbaşkanımız ile ilgili aşağılık bir eylemde bulundular sonra kutsal kitabımıza saldırdılar ve bir de NATO'ya girmek istiyorlar. Çok ilginç, manidar yaklaşımlar var. Şiddetle kınıyoruz" dedi.

'KADINLARIN OKULLAŞMA ORANI ERKEKLERİ GEÇTİ'

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Ardından eğitimde yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatan Bakan Özer, Türkiye'de 2000'li yıllarda kadınların eğitimleriyle ilgili çok ciddi problemlerin yaşandığını belirterek, "Eğitimin tüm kademelerinde kızların okullaşma oranları yüzde 50'nin altındaydı. Başörtüsü yasaklarının olduğu bir ülke düşünün. Eğitime erişmenin engellendiği bir ülkeden bahsediyoruz. Son 20 yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde öyle bir seferberlik oldu ki 2000'li yıllarda orta öğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 39 iken bugün yüzde 96. Ortaokul ve yüksek öğretim alanında engeller kaldırıldıktan sonra ilk kez hem ortaokul hem de yüksek öğretim alanında kadınların okullaşma oranı erkekleri geçti. Bu çok önemli bir kazanımdır" diye konuştu.

'KÖY OKULLARINI AÇIYORUZ'

2022 yılında bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattıkları 'Aile Okulu Projesi'ne de değinen Özer, "Ağustos ayında 81 ilde başladık ve hedefimiz 1 milyon aileye ulaşmaktı. Biz bu projeyi başlattığımız zaman 1 milyon rakamını çok afaki bulduk ama bir yılın sonunda 1 milyon 145 bin 555 aileye ulaştık. Katılımcıların yüzde 73'ü kadınlardan oluşuyordu. İçişleri Bakanlığımız ile protokol yaptık şimdi muhtarları da eğitime dahil ettik. Tüm muhtarlarımızı 'Aile Okulu' eğitiminden geçiriyoruz. 2023 yılındaki hedefimiz 2,5 milyon aileye ulaşmak. Köy okullarını açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2 bin köy okulunun açılışını Külliye'de yapmıştık. Hane sayısı 10'un üzerinde olan tüm köy okullarını 3 ay içerisinde açacağız. Ama bir değişiklik yaptık; sadece anaokulu ve ilkokul açmıyoruz. Köylerde Halk Eğitim Merkezleri de kuruyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın, özellikle kadınlarımızın Halk Eğitim üzerindeki kurslara erişebilirliğini arttırabilmek için Aile Okulu da dahil olmak üzere yaşam becerilerini geliştirmek ve değerler ile beraber tekrar temas edebilmesini sağlayacak çok sayıda kursu köylere ulaştırıyoruz. Şu ana kadar 170 bin vatandaşımız ve ağırlıklı olarak kadınlarımız bu kurslardan faydalandılar" ifadelerini kullandı.

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BAKAN YANIK: MERKEZE AİLEYİ KOYUYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da aileye dönük, doğrudan aileyi temel alan ve aile odaklı çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Aslına bakarsanız birey odaklı yaptığınız her çalışma son tahlilde aileye yöneliktir. Bazen doğrudan, bazen dolaylı olarak muhakkak aile temeline gider ulaşır. Dolayısıyla biz sosyal politika üretme çalışmalarımızın tamamında merkeze aileyi koyuyoruz. Bireyi güçlendirme noktasında da. Örnek olarak çocuk hizmetlerimiz. Eğer mümkünse bir çocuğu gayet tabii ki öncelikle aile ortamında, kendi ailesinin bulunduğu ortamda, kendi ailesinin içerisinde desteklemek istiyoruz. Orada yetiştirmek, orada güçlendirmek istiyoruz. Aile odaklı sosyal hizmetten kastım bu. Bunun için Sosyal Ekonomik Destek, çocukların dijital tehditlerden uzaklaştırılması, risk bölgelerinin taranarak gerekli çalışmaların yapılması gibi çeşitli çalışmalarımız var. Mobil çocuk hizmetlerimizle, çocukların birtakım risklerden uzak tutulması gibi aile temelli çalışmaları üretiyor ve devam ettiriyoruz" dedi.

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'95 BİN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİK'

Bakan Yanık, Aile Eğitim Programları çerçevesinde de 2013'ten bu yana devam eden ve 6 modülden oluşan bir eğitim verildiğini söyledi. Aile danışmanlık hizmetlerinden de bahseden Yanık, "Sorun çıktıktan sonra müdahale eden çalışmamız aile danışmanlığı. Şu ana kadar 94-95 bine yakın danışmanlık hizmeti vermişiz. Aile danışmanlığı hizmetimiz doğrudan doğruya konunun uzmanı. Danışmanlık hizmeti verebilecek, danışmanlık terapi hizmeti verebilecek uzman arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar. Aile içerisinde eşler arasında bir sorun olabilir, ebeveyn-çocuk arasında bir sorun olabilir. Doğrudan doğruya gelip terapi hizmeti alıyorlar" diye konuştu.

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