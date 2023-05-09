Bakan Özer, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Bizim yaptıklarımızı ‘yapacağız’ diyor

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Seçim çalışmalarını Ordu’da sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Kabadüz ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Burada partililere hitap eden Özer, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun köy okullarını açacağını söylediğini ifade eden Bakan Özer, “Ne vadediyor. Eğitimle ilgili bizim yaptıklarımızı, ‘yapacağız’ diyor. Diyorlar ki; ‘Köy okullarını açacağız.’ Biz şu anda 2022 yılında, 3 bin 155 tane köy okulunu zaten açtık. Ordu’nun tüm köy okullarını da mayıs ayının sonuna kadar açacağız. ‘Liseyi 3 yıla indireceğiz’ diyorlar. Liseyi de 3 yıla indirdiğiniz zaman 85 bin öğretmen açığı ortaya çıkıyor. Liselerde önümüzdeki 10 yıl içerisinde öğretmen ihtiyacı kalmıyor. Nereye atama yapacaksın? ‘Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz’ diyorlar. 5 yaştaki okullaşma oranının ne olduğunun farkında değil. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 99,9’a çıktı. 5 yaşta artık eğitim sorunu kalmadı. Hatta biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm okul öncesi eğitimlerde ücretsiz yemek veriyoruz. Dün bir siyasi lider eğitimle ilgili video paylaştı. Hayretler içerisinde baktım. ‘Türkiye’de 3,5 milyon çocuk eğitimin dışında’ diyor. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak böyle bir yalan görmedim. Zorunlu eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimli kayıt yaptırmamış öğrenci sayısı toplamda 94 bin 984’tür. Bu normal bir yalan değil, kuyruklu bir yalandır” ifadelerini kullandı.

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ÜNYE'DE YAPIMI PLANLANAN MESLEK LİSESİ ARAZİSİNDE İNCELEMEDE BULUNDU



Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki temaslarının ardından Ünye ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapılması planlanan 32 derslikli ve 200 öğrenci pansiyon kapasiteli meslek lisesi arazisinde incelemelerde bulundu. Alanda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, seçim sürecinin başlamasıyla birlikte Ordu’da eğitimden ulaştırmaya, altyapıdan sağlığa kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Ünye ilçesinin de yapılan çalışmalardan nasibini aldığını belirten Özer, ilçenin son 1 ayda çok önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.



‘FIRSAT PENCERESİ OLARAK GÖRÜYORUZ’



OSB’nin, ilçenin özlemi olduğunu kaydeden Özer, "Ünye’nin hasretle beklediği, aslında 40 yıllık bir özlemi olan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili kurulacak alan. Yavaş yavaş bu süreç de artık hızlı bir şekilde yolunda gitmeye devam ediyor. Artık fabrikalarımız kurulmaya başlandı. İnşallah en kısa süre içerisinde burayı Ünye’nin limanıyla, diğer alanlardaki ekonomik kalkınmasıyla çok önemli bir dönemece girmesinde gerçekten büyük bir fırsat penceresi olarak görüyoruz” dedi.



‘SÖZLERİMİZİ TEKER TEKER YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ’



Bakan Özer, ihtiyaç duyulan bölgede insan kaynağı yetiştirileceğini ifade ederek, "Bizde Milli Eğitim Bakanlığı olarak burada Sayın Başkanımızın talebi olan Ünye OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile buradaki sanayicilerimizin, iş gücü piyasamızın güçlü temsilcileriyle ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını bulunduğu yerde inşallah yetiştirmiş olacağız. Zaten daha önceden temelini atmış olduğumuz Ünye-Niksar-Akkuş Karayolu bu Ünye’nin sadece liman bağlamında değil, Ünye’nin tamamında gerçekten çok önemli bir dönüşümü de tetikleyecek. Çünkü o yol sadece Tokat veya havzasının Karadeniz’e bağlandığı bir yol değil, Akdeniz’in Karadeniz’e bağlanacağı çok güçlü bir ekonomik katkısı olacak bir yol. İşte bizlerde bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye’nin bu Türkiye Yüzyılı hedefi olarak yola çıkmış olduğu ve merkezinde hizmet olan, vatandaşın yaşam kalitesini artırma, ekonomik kalkınmayı güçlendirme, iş gücü piyasamızın çok daha nitelikli hale gelmesiyle ilgili çerçevesini çizmiş olduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ yolunda bize Ordu’muzu çok daha güzel noktalara taşımada kritik bir eşiğin içerisindeyiz. İnşallah bu süreçlerde hızlı bir şekilde mesafe alacağız. 14 Mayıs’a bırakmadan biz sözlerimizi teker teker yerine getirmenin büyük mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.



‘GENÇ İŞSİZLİĞİ AZALTMAYLA İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BİR HAMLE GERÇEKLEŞMİŞ OLACAK’



Ordu ve Fatsa’daki OSB’ye göre buradaki sürecin çok daha zorlu bir şekilde geçtiğini söyleyen Bakan Özer, şunları söyledi:



"İnşallah buradaki OSB’de aktif hale geldiği zaman Ordu merkez, Fatsa; Ordu merkezde biliyorsunuz 5 bin 500 vatandaşımız istihdam ediliyor. Fatsa OSB’de 8 bin 500 ki o kapasite 10 bine çıkacak. Burada devreye girdiği zaman özellikle genç işsizliği azaltmayla ilgili çok önemli bir hamle gerçekleşmiş olacak. Diğer taraftan bildiğiniz gibi ilçelerimizde tekstille ilgili yaklaşık 500-1000 kişi arasında çalışanın olduğu fabrikalar yaygınlaşmaya başladı. İnşallah bunu da diğer ilçelerimizde yaygınlaştırıp bu anlamda gerçekten Ordu’nun istihdam kapasitesini çok daha yükseltecek hamleleri Ordu’muza kazandırmaya devam edeceğiz. Ben bu süreçlerde büyük katkı veren Ordu Valimize çok teşekkür ediyorum, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim, Milletvekillerimize çok teşekkür ederim, Tabi ki hassaten Ünye Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ordu’muza inşallah hayırlı olur.”